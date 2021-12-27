نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقديم على وظائف المديرية العامة للسجون 1443 برتبة جندي وشروط القبول في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت منصة أبشر توظيف عن فتح التقديم على وظائف السجون للعام الجاري 1443، وقد تم نشر الإعلان على المواقع الرسمية مبينة شروط تقديم السجون ومواعيد بداية ونهاية فترة تسجيل الطلبات، وهو الإجراء الذي يصدر عن وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية في كل إعلان لشغل رتب عسكرية، وتقدم الإدارة العامة للقبول المركزي بالوزارة التعليمات والضوابط التي ينبغي على كل متقدم الإلمام بها واتباعها حتى يستطيع تسجيل طلبة بنجاح على بوابة التوظيف العسكري أبشر.

مواعيد تقديم السجون 1443 برتبة جندي

تم تعديل مواعيد التقديم على وظائف المديرية العامة للسجون لتكون من صباح اليوم الإثنين 27 ديسمبر 2021، وسوف تستمر حتى انتهاء فترة القبول والتسجيل والمقرر لها يوم السبت القادم الموافق 1 من شهر يناير 2022 بداية العام الميلادي الجديد، وسوف تقوم منصة أبشر توظيف الإعلان عن أسماء المرشحين على تلك الوظائف، ثم دعوتهم إلى الحضور لمقر عقد المقابلة الشخصية والتحقق من صحة البيانات والمستندات التي تؤكد ذلك مثل شهادة المؤهل والخبرات إن وحدت، بخلاف القيام بنشر الأسماء النهاية بعد الاختبارات.

كان من المقرر أن يتم فتح بوابة التوظيف في منصة أبشر توظيف لاستقبال طلبات راغبي تقديم السجون 1443 من الشباب السعودي، بداية من يوم الأحد القادم الموافق 26 ديسمبر 2021، الثاني والعشرين من شهر جمادي الأول 1443، وينتهي في يوم الخميس 26 من جمادي الموافق 30 ديسمبر 2021، ولم يتم تحديد ساعة معينة لبدء استقبال الطلبات، حيث أن التقديم سيكون من خلال بوابة التوظيف العسكرية التابعة لوزارة الداخلية، أي إلكترونياً فقط ولا يوجد تسليم طلبات أو مستندات باليد.

شروط التقديم على وظائف السجون 1443

أوضحت المديرية العامة للسجون ان التقديم سيكون على رتبة جندي ويمكن لمن تنطبق عليه تلك الشروط المبادرة بتسجيل طلبه على منصة أبشر توظيف والشروط هي:

المؤهل المطلوب هو الثانوية العامة أو ما عادلها من شهادات.

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أصل منشأ.

استثنت الوزارة من ولد ما أبوية خلال الخدمة خارج الملكة.

أن يكون المتقدم من المتصفين بحسن السير والسلوك والأخلاق الحمية ولا يكون محكوم علية بحد شرعي أو مدان في جرائم الشرف أو الأمانة.

لا يكون قد سبق له التعيين في وظيفة تكون خاضعة للنظام العسكري.

أن يتناسب كلا من الوزن والطول على حسب اللوائح

ألا يكون متزوج من غير سعودية.

تقديم معادلة وزارة التعليم للشهادات التي تصدر من خارج المملكة.

رابط تقديم وظائف المديرية العامة للسجون عبر أبشر توظيف

اجتياز الاختبارات الطبية والمقابلة الشخصية من للشروط الأساسية للقبول، علما بأن رابط منصة أبشر توظيف سوف يوفر رابط تقديم وظائف المديرية العامة للسجون في ساعة مبكرة من ضباح يوم الأحد القادم.