تملك سيارتك فورى وقسط مبلغ التمويل علي 60 شهر بدون كفيل ولا تحويل الراتب

تملك سيارتك فورى أحد برامج التمويل الميسرة التي تقدمها شركة التيسير للتمويل لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية ، حيث تتيح الشركة للعملاء من خلال هذا البرنامج ، إمكانية تملك سيارة الأحلام بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن ، وبدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري لطالب التمويل ، كما تقدم الشركة للعملاء العديد من خيارات السداد ، التي يمكن من خلالها تقسيط مبلغ التمويل علي دفعات ميسرة ، بمدة سداد يمكن أن تصل حتي 60 شهر.

أهم مزايا برنامج تمويل السيارات من شركة التيسير للتمويل في المملكة العربية السعودية

برنامج تمويل السيارات من شركة التيسير مطابق لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

برنامج تمويلي بصيغة المرابحة.

موافقة سريعة وفورية من الشركة علي طلب التمويل.

توفر شركة التيسير للتمويل للعملاء طرق دفع متعددة.

إمكانية سداد مبلغ التمويل علي دفعات شهرية مجدولة وميسرة حتي 5 سنوات.

يمكن لطالب التمويل من خلال تمويل شركة التيسير تملك سيارة الأحلام من أول يوم.

تتيح شركة التيسير للتمويل للعملاء إمكانية إدارة التمويل بشكل إلكتروني كامل.

طالب التمويل يمكنه التقدم بطلب للاستفادة من تمويل السيارات من شركة التيسير للتمويل ، بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن.

برنامج تمويل السيارات بدون كفيل من شركة التيسير للتمويل ، لا يحتاج إلى تحويل الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب.

يمكن لطالب التمويل التقديم على طلب تمويل السيارات بدون كفيل ولا تحويل الراتب من شركة التيسير ، من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة علي الإنترنت ، وتعبئة نموذج طلب التمويل بكافة البيانات الشخصية المطلوبة.

الوثائق والمستندات المطلوبة للاستفادة من تمويل السيارات بدون كفيل ولا تحويل الراتب من شركة التيسير