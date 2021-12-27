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تملك سيارتك فورى وقسط مبلغ التمويل علي 60 شهر بدون كفيل ولا تحويل الراتب

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شريف محمود 0 تبليغ

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عمر شويل - جدة تملك سيارتك فورى وقسط مبلغ التمويل علي 60 شهر بدون كفيل ولا تحويل الراتب - ثقفني

تملك سيارتك فورى أحد برامج التمويل الميسرة التي تقدمها شركة التيسير للتمويل لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية ، حيث تتيح الشركة للعملاء من خلال هذا البرنامج ، إمكانية تملك سيارة الأحلام بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن ، وبدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري لطالب التمويل ، كما تقدم الشركة للعملاء العديد من خيارات السداد ، التي يمكن من خلالها تقسيط مبلغ التمويل علي دفعات ميسرة ، بمدة سداد يمكن أن تصل حتي 60 شهر.

أهم مزايا برنامج تمويل السيارات من شركة التيسير للتمويل في المملكة العربية السعودية

  • برنامج تمويل السيارات من شركة التيسير مطابق لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
  • برنامج تمويلي بصيغة المرابحة.
  • موافقة سريعة وفورية من الشركة علي طلب التمويل.
  • توفر شركة التيسير للتمويل للعملاء طرق دفع متعددة.
  • إمكانية سداد مبلغ التمويل علي دفعات شهرية مجدولة وميسرة حتي 5 سنوات.
  • يمكن لطالب التمويل من خلال تمويل شركة التيسير تملك سيارة الأحلام من أول يوم.
  • تتيح شركة التيسير للتمويل للعملاء إمكانية إدارة التمويل بشكل إلكتروني كامل.
  • طالب التمويل يمكنه التقدم بطلب للاستفادة من تمويل السيارات من شركة التيسير للتمويل ، بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن.
  • برنامج تمويل السيارات بدون كفيل من شركة التيسير للتمويل ، لا يحتاج إلى تحويل الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب.
  • يمكن لطالب التمويل التقديم على طلب تمويل السيارات بدون كفيل ولا تحويل الراتب من شركة التيسير ، من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة علي الإنترنت ، وتعبئة نموذج طلب التمويل بكافة البيانات الشخصية المطلوبة.

الوثائق والمستندات المطلوبة للاستفادة من تمويل السيارات بدون كفيل ولا تحويل الراتب من شركة التيسير

  • تقديم رخصة قيادة سعودية ، بشرط أن تكون سارية المفعول.
  • الهوية الوطنية لطالب التمويل السعودي أو الأقامة لطالب التمويل غير السعودي.
  • إرفاق طلب التمويل بالعنوان الوطني لطالب التمويل في المملكة العربية السعودية.
  • تقديم كشف حساب بنكي لطالب التمويل ، بشرط أن يكون لم يمضي على تاريخ إصداره ثلاثة أشهر.
  • يجب تقديم خطاب تعريف بالراتب الشهرى لطالب التمويل ، والذي يجب أن يحتوي على الراتب الاساسي والبدلات والمسمي الوظيفي.
  • إذا كان طالب التمويل من موظفي القطاع الخاص ، يجب تقديم شهادة التأمينات الإجتماعية.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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