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عمر شويل - جدة تملك سيارتك فورى وقسط مبلغ التمويل علي 60 شهر بدون كفيل ولا تحويل الراتب - ثقفني
تملك سيارتك فورى أحد برامج التمويل الميسرة التي تقدمها شركة التيسير للتمويل لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية ، حيث تتيح الشركة للعملاء من خلال هذا البرنامج ، إمكانية تملك سيارة الأحلام بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن ، وبدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري لطالب التمويل ، كما تقدم الشركة للعملاء العديد من خيارات السداد ، التي يمكن من خلالها تقسيط مبلغ التمويل علي دفعات ميسرة ، بمدة سداد يمكن أن تصل حتي 60 شهر.
أهم مزايا برنامج تمويل السيارات من شركة التيسير للتمويل في المملكة العربية السعودية
- برنامج تمويل السيارات من شركة التيسير مطابق لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
- برنامج تمويلي بصيغة المرابحة.
- موافقة سريعة وفورية من الشركة علي طلب التمويل.
- توفر شركة التيسير للتمويل للعملاء طرق دفع متعددة.
- إمكانية سداد مبلغ التمويل علي دفعات شهرية مجدولة وميسرة حتي 5 سنوات.
- يمكن لطالب التمويل من خلال تمويل شركة التيسير تملك سيارة الأحلام من أول يوم.
- تتيح شركة التيسير للتمويل للعملاء إمكانية إدارة التمويل بشكل إلكتروني كامل.
- طالب التمويل يمكنه التقدم بطلب للاستفادة من تمويل السيارات من شركة التيسير للتمويل ، بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن.
- برنامج تمويل السيارات بدون كفيل من شركة التيسير للتمويل ، لا يحتاج إلى تحويل الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب.
- يمكن لطالب التمويل التقديم على طلب تمويل السيارات بدون كفيل ولا تحويل الراتب من شركة التيسير ، من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة علي الإنترنت ، وتعبئة نموذج طلب التمويل بكافة البيانات الشخصية المطلوبة.
الوثائق والمستندات المطلوبة للاستفادة من تمويل السيارات بدون كفيل ولا تحويل الراتب من شركة التيسير
- تقديم رخصة قيادة سعودية ، بشرط أن تكون سارية المفعول.
- الهوية الوطنية لطالب التمويل السعودي أو الأقامة لطالب التمويل غير السعودي.
- إرفاق طلب التمويل بالعنوان الوطني لطالب التمويل في المملكة العربية السعودية.
- تقديم كشف حساب بنكي لطالب التمويل ، بشرط أن يكون لم يمضي على تاريخ إصداره ثلاثة أشهر.
- يجب تقديم خطاب تعريف بالراتب الشهرى لطالب التمويل ، والذي يجب أن يحتوي على الراتب الاساسي والبدلات والمسمي الوظيفي.
- إذا كان طالب التمويل من موظفي القطاع الخاص ، يجب تقديم شهادة التأمينات الإجتماعية.
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