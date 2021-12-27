خطوات الاستعلام عن القبول في الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443.. وموعد نزول دفعة الضمان الاجتماعي

الاستعلام عن الضمان الاجتماعي يعتبر من أكثر الأمور التي ازداد البحث عنها من قبل العديد. من المتقدمين على البرنامج لعام 1443، وهذا بعد أن تم الانتهاء من تقديم الطلب بشكل ناجح ومرور 20 يوم على وقت التقديم عليه بشكل صحيح، وكانت الموارد البشرية قد أعلنت بأنه يتم الإعلان عن نتائج الاستحقاق تدريجيا لجميع المتقدمين، حتى يكونوا قادرين على الاستفادة بالدعم.

خطوات الاستعلام عن الضمان الاجتماعي

هناك مجموعة من الخطوات التي لابد من إتباعها بشكل صحيح، حتى يتم الاستعلام عن الضمان الاجتماعي، وإليكم أهمها، كالتالي:

يجب تسجيل الدخول على بوابة الموارد البشرية.

الضغط على أيقونة الاستعلام.

لابد من النقر على أيقونة رمز خدمات الموقع.

تسجيل رقم الحالة المدنية، بالإضافة إلى رقم الضمان بشكل دقيق.

تسجيل رمز التحقق بشكل ناجح.

سيتم الاطلاع على كافة البيانات ذات الصلة، بما فيها الضمان الاجتماعي الخاص بالفرد.

سيتم عرض رصيد المواطن، بالإضافة إلى قيمة الضمان.

شروط استحقاق نظام الضمان الاجتماعي

هناك مجموعة من الشروط التي يجب توافرها على جميع الأشخاص المستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي المطور، وإليكم هذه الشروط، كالتالي:

لابد أن يكون المواطن حامل للجنسية السعودية.

يجب أن يكون المواطن مقيم فيها باستمرار.

ألا يتعدى دخل الفرد عن 550 ريال للفرد الواحد، وألا يتعدى 1100 ريال لرب الأسرة.

ضرورة الالتزام ببرامج التدريب والتعليم التي تخص أفراد الأسرة.

ضرورة عدم وجود سجل تجاري.

عدم امتلاك العائل أو أي فرد أصول أو أملاك بمبالغ ضخمة.

يحصل عليه الاحتياجات الخاصة وذوي الإعاقة الموجودين في السعودية.

موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور 1443

حرصت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على البدأ بالإعلان عن نتائج أهلية الضمان الاجتماعي المطور، وهذا بعد عمل دراسة الاستحقاق التي تم إقرارها أثناء شهر ديسمبر 2021، ومن الجدير بالذكر أنه سيتم صرف أول دفعة للضمان الاجتماعي المطور خلال شهر يناير القادم لعام 2022، وهذا وفقاً لما أعلنت عنه الموارد البشرية، ويذكر أنه لم يتم الإعلان عن موعد محدد لصرف أول دفعة للمستحقين الجدد، أما المستحقين الحاليين فسيتم نزول مستحقاتهم أول كل شهر هجري.