سرعة الحصول على سلفة أو قرض بدون تحويل الراتب من منصة سلفة تمويل شخصي طارئ

تمويل شخصي طارئ من منصة سلفة حيث تعتبر من أول المنصات السعودية التي تقدم قرض طارئ للمواطن السعودي في المملكة العربية السعودية وقت الحاجة، يستخدم أحدث التقنيات المالية الحديثة لتوفير المجهود والوقت، حيث تعتمد منصة سُلفة على تقنية Fintech التي تسهل عملية الحصول على قرض أو دعم مالي وإجراء جميع المعاملات المالية من خلال ذلك، ويمكن من خلالها الحصول على التمويل من أي مكان سواء كان من القرية أو البيت أو المدينة أو في أي مكان في المملكة السعودية، ويستخدم تمويل المنصة في الكثير من الأغراض ومن أهمها تسديد الديون أو تصليح السيارة أو عمل تجديد في السكن أو المنزل أو في قضاء الإجازة، أو سداد المصاريف المدرسية أو أي غرض أخر يحتاج إلي تمويل سريع، وتتميز السلفة بأنها تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وسوف نقدم لكم من خلال ذلك المقال، شروط التمويل الشخصي الطارئ ، وكيف يستطيع المواطن الحصول على التمويل الشخصي.

الحصول على سلفة أو تمويل شخصي طارئ

يعتبر التمويل الشخصي الطارئ هو سلفة مالية ويقوم العميل باقتراضها لاستخدامها في غرض من الأغراض الشخصية، مثل تسديد بعض الفواتير الخاصة بالكهرباء أو المياه أو تحسين المنزل، أو شراء بعض المستلزمات الخاصة بالسفر، أو شراء بعض الأغراض الشخصية، أو استخدام التمويل في أي أمر طارئ غير متوقع يتعرض له العميل ويحتاج إلى مبلغ مالي صغير، ويوجد العديد من المميزات التي تقدمها منصة سلفة عند الحصول على التمويل الشخصي الطارئ وهي تمويل منصة سعودي يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، يمكن سداد قيمة التمويل وتكون ميسرة ومجدولة حسب قدرة العميل، يتم الحصول على قرض منصة سلفة بشكل سريع ويصبح هامش الربح بالمنصة هامش تنافسي.

شروط الحصول على قرض منصة سلفة

أن يكون المتقدم للحصول على القرض سعودي الجنسية. أن يكون سن العميل ما بين ١٨ عاما و٦٠ عام. أن يكون مكتمل الأهلية. أن يكون العميل على رأس العمل عند التقديم للحصول على التمويل الشخصي ولا تقل فترة شغل الوظيفة عن ٣ أشهر لموظفي القطاع الحكومي، ولا تقل عن ٦ أشهر لموظفي القطاع الخاص. لا يقل راتب المتقدم عن ٤٠٠٠ ريال سعودي.

كيفية التسجيل على منصة سلفة السعودية