أهم معالم السياحة الشتوية في مكة المكرمة

تعتبر زيارة مكة المكرمة في الشتاء مميزة بشكل خاص لأن الجو يكون ملائمًا رطبًا بحيث يسمح لك بزيارة مختلف المعالم التاريخية والدينية بكل سهولة. على عكس فصل الصيف الذي تصل فيه درجات الحرارة الى 50 درجة، حيث يصبح الخروج مهمة شاقة ومتعبة. زيادة على الفوائد الدينية التي سيجنيها المرء عند زيارته لمعالم مكة المكرمة، يوجد مجال للفسحة والترفيه عبر زيارة العديد من الأماكن الجميلة. ستجد فيما يلي بعض الأماكن السياحية للاستكشاف في مكة المكرمة شتاء.

1. المسجد الحرام:

النقطة المحورية لكل مسلم وأكبر مسجد في العالم، المسجد الحرام قادر على استضافة مليون مصلي ويغطي مساحة قدرها 356.800 متر مربع. في مركز المسجد، توجد الكعبة المشرفة أين يمكنك القيام بالطواف بكل أريحية نظرًا للجو الملائم في الشتاء. يمكنك أيضًا المشي بين الصفا والمروة والجلوس في باحة المسجد والتأمل والتدبر في خلق الله وجمعه الناس في مكان واحد على اختلاف أعراقهم وألوانهم ولغاتهم.

2. غار ثور:

هذا الجبل الصغير اختبأ فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لمدة ثلاثة أيام مع رفيقه أبو بكر الصديق عندما كانت قريش تبحث عنهما. أثناء مكوثهما هناك، نمت شجرة أكاسيا بسرعة أمام الكهف. وفي الشجرة، قامت حمامة ببناء عش ووضعت البيض، بينما قام العنكبوت بلف شبكته على مدخل الكهف أين كان يقيم الرسول عليه الصلاة والسلام وصاحبه. لذلك تعتبر زيارة هذا المكان ذات قيمة دينية كبيرة لدى جميع المسلمين.

قد يكون صعود الجبل صعبًا، لذلك نشجع على الصعود بتأني مع جلب الطعام والشراب الكافي. يقع غار ثور على بعد حوالي 3 كيلومترات جنوب المسجد الحرام، وتستغرق الرحلة حوالي 30 دقيقة في سيارة أجرة.

3. جبل النور:

جبل النور الذي يبلغ ارتفاعه 640 متراً هو موقع غار حراء الصغير وأحد أهم المعالم الإسلامية في مكة المكرمة. هذا هو المكان الذي نزل فيه الوحي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يستلزم الوصول إلى الغار حوالي ساعتين من المشي لكن الدرب ليس صعبًا كثيرًا. لابد من توخى الحذر الشديد عند الصعود نظرًا لتواجد الحجارة المتناثرة على طول الطريق.

4. متحف مكة:

كان يُسمى قصر الظاهر سابقًا، يضم متحف مكة الذي تبلغ مساحته 3435 مترًا مربعًا مجموعة تاريخية غنية، تشمل صور الاكتشافات الأثرية المهمة في المملكة العربية السعودية ومعروضات عن تاريخ ماقبل الإسلام. كما ستحظى بعرض تقديمي مثير للاهتمام يتتبع أصول الخط الإسلامي مع إشارات إلى الخطوط العربية وعينات من النقوش المكتشفة في الحفريات الأثرية، إضافة الى قاعة للفن الإسلامي تكمل عروض الخط.

5. مصنع كسوة الكعبة:

إذا كنت تود التعرف على كيفية صنع كسوة الكعبة المشرفة بكل التفاصيل فما عليك سوى زيارة مصنع الكعبة المشرفة الذي يقع على طريق جدة القديم.

يفتح المصنع أبوابه للزوار 3 أيام في الأسبوع ويسمح لك بالتجول في كل أركان المصنع ومشاهدة عمليات الصبغ والتطريز التي يشرف عليها خبراء.

6. مكة مول:

للحصول على شيء من الترفيه داخل المدينة المقدسة، ننصحك بزيارة مكة مول وهو أحد أشهر مولات مكة المكرمة والذي يقع غير بعيد عن المسجد الحرام. يوفر مكة مول للزوار كل ما يبحثون عنه من ماركات البسة عالمية وسلاسل مطاعم وكافيهات رائعة.

تتوفر منطقة ألعاب للأطفال وهو ما يجعل هذا المكان مناسبًا بشكل مثالي للعوائل مع الأطفال.

7. مسجد التنعيم:

يسمى أيضًا مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها ويكتسي أهمية كبيرة لأنه يعتبر ميقات الإحرام لسكان مكة والقادمين إليها من أجل العمرة والحج.

يتوفر مسجد التنعيم على العديد من المرافق من بيوت الوضوء وأماكن الصلاة وتعتبر زيارته بالغة الأهمية لكل شخص يزور مكة بغرض السياحة.

8. مسجد الجعرانة:

يكتسي هذا المسجد الجميل أهمية كبيرة في تاريخ الإسلام لأنه المكان الذي أحرم منه الرسول صلى الله عليه وسلم بعد عودته من غزوة حنين الشهيرة. رغم بعده عن مكة المكرمة بـ 20 كلم إلا أنه مزار سياحي ديني شهير وهو مكتظ على طول السنة بالمعتمرين والزوار.

9. جبل عرفات:

هذا هو المكان الأكثر أهمية في ركن الحج حيث يقف فيه الحجاج يوم التاسع من ذي الحجة للتلبية والدعاء قبل يوم عيد الأضحى. شهد هذا المكان خطبة حجة الوداع الشهيرة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لذلك فان زيارته بالغة الأهمية للسياح والمعتمرين.

10. متحف مكة للآثار والتراث:

لعشاق التاريخ، تُعد زيارة هذا المتحف من أهم الأشياء التي يمكن القيام بها في مكة. يعرض هذا المتحف الرائع تحف نادرة من عصر ما قبل التاريخ للمملكة العربية السعودية ومكة المكرمة.

كما يمكنك الاطلاع على تطور الكتابة والعملات والحج وجناحًا خاصًا بالسيرة النبوية بطريقة عرض جميلة وابداعية.

وحتى تتمكن من حجز فنادق مكة بكل سهولة، قمنا بإعداد تقرير مفصل عن أفضل الفنادق في مكة حسب تقييمات النزلاء من حيث الموقع، السعر، الخدمات والقرب من المعالم الدينية والتاريخية.

· فندق رافلز مكة بالاس:

يقع فندق رافلز مكة بالاس في مجمع أبراج البيت المذهل، على مقربة المسجد الحرام الذي يقع على بعد بضعة أمتار فقط بل ويمكنك حتى مشاهدته من شرفة غرفتك. يضم هذا الفندق الذي يحتوي على أجنحة فقط على أكثر من 200 وحدة للاختيار من بينها، ولكل منها جدران عازلة للصوت وستائر قاتمة لضمان نوم مريح. في الطابق السفلي، ستجد ثلاثة مطاعم. تتوفر أيضًا خدمة الخادم الشخصي على مدار 24 ساعة.

· فندق بولمان زمزم مكة:

على بعد ياردات فقط من المسجد الحرام يتواجد فندق بولمان زمزم مكة، ويتم تسعير الغرف البالغ عددها 1315 اعتمادًا على ما إذا كانت تتمتع بإطلالة كاملة أو جزئية على الكعبة المشرفة. سيتم الترحيب بك بفنجان من القهوة العربية والتمر الطازج عند الوصول. يضم هذا الفندق الرائع العديد من المطاعم لتناول مختلف الوجبات اضافة ديكور مميز للغرف مع تواجد كل متطلبات الراحة والاستجمام في الغرف الواسعة.

· جبل عمر حياة ريجنسي مكة:

في فندق جبل عمر حياة ريجنسي، هناك بريق حقيقي للديكورات الداخلية الحديثة، بفضل الجدران البيضاء اللامعة والأرضيات الرخامية المصقولة. تتوفر خدمة النقل من وإلى مطار الملك عبد العزيز الدولي، الذي يقع على بعد نصف ساعة بالسيارة، بما في ذلك خدمة الليموزين لأولئك الذين يرغبون في الوصول بأناقة. إذا كان لديك أطفال وكنت تبحث عن مطعم جيد، فتوجه إلى صالة الشاي المريحة لتناول برجر نينجا ترتلز الرائع الذي سيحبه أطفالك بشدة. ستكون على مقربة من المسجد الحرام، كما أنك ستحظى بالراحة والاسترخاء في غرفتك التي تتوفر على كل لوازم الاستحمام ومنطقة جلوس مع شاشة تلفاز كبيرة.

· فندق برج الساعة الملكي:

يقدم هذا الفندق العديد من الميزات للنزلاء زيادة على كونه أقرب مكان للإقامة للكعبة المشرفة والبيت الحرام. نظرًا لموقعه في مجمع أبراج البيت، موطن أكبر ساعة في العالم، ستكون إقامتك هنا مميزة مع اطلالة مباشرة على المسجد الحرام. تتمتع أكثر من 900 غرفة بمزايا رائعة ضمن هذا المبنى المكون من 76 طابقًا. تشمل المرافق مراكز لياقة بدنية للرجال والنساء و 10 مطاعم للاختيار من بينها، بما في ذلك المأكولات العثمانية والهندية واللبنانية. ستتمكن من أداء جميع الصلوات في المسجد الحرام لكونه على مرمى حجر من بوابة الفندق.

· فندق مكارم أجياد مكة:

يقع هذا الفندق في شارع أجياد بعيدًا قليلاً عن المجمعات الفندقية الضخمة المحيطة بالمسجد الحرام، ولكنه لا يزال على بعد 9 دقائق فقط سيرًا على الأقدام من الكعبة المشرفة. تشمل اللمسات داخل الغرفة سجادات الصلاة والكتب الإرشادية لمن يؤدون مناسك الحج والعمرة، بينما توفر الغرف الثلاثية والرباعية والعائلية الكثير من الخيارات للمجموعات الكبيرة. تُعد العطور والدلة والمباخر المعروضة في بوتيك الفندق هدايا تذكارية مناسبة للعودة بها الى الديار. سيثير اعجابك الديكور المميز للغرف والمفروشات المريحة، اضافة الى الحمام الواسع ومنطقة الجلوس التي تضم شاشة تلفاز كبيرة به كل القنوات العربية والعالمية.

· فندق انتركونتننتال دار التوحيد مكة:

يبرز التصميم الخارجي المذهل لهذا الفندق - الذي يتميز بالطوب الأحمر الرملي، وألواح شبكية، ونوافذ مقوسة – بشكل يجعل التعرف عليه أمرًا سهلا. يقع فندق انتركونتننتال دار التوحيد مكة جنوب غرب المسجد الحرام و يضم ثريا كريستالية متلألئة ومكتب استقبال بسطح رخامي يهيئ المشهد أثناء تسجيل الوصول. ومع ذلك، يمكن أن تكون الفخامة ممتعة نظرًا لتواجد نغمات مرحة في غرفة الأطفال الملونة والمليئة بالألعاب، والتي تشمل ألعاب الفيديو وشاشة كبيرة تعرض الرسوم المتحركة. هذا الفندق عائلي بامتياز وينصح به العديد من النزلاء الذين أقاموا بالفندق برفقة الأطفال.

· فندق المروة ريحان من روتانا:

يُعد مطعم الشرفة بالفندق، مع تراسه الخارجي في الطابق الحادي عشر المطل على الكعبة، من المعالم البارزة هنا بلا شك. يشمل المنيو طبق المقبلات الباردة مع الحمص والتبولة وورق العنب المحشي، أما النسخة الساخنة فتتكون من معجنات السمبوسك المحشوة. تتوفر غرف متصلة ببعضها البعض للعائلات. ننصحك باختيار الجناح المتميز الذي يضم غرفتي نوم وحمامين إذا كنت برفقة العائلة، أين ستحظى بإطلالات بانورامية على المدينة المقدسة مكة المكرمة. خدمة الخادم الشخصي متوفرة اضافة الى الواي فاي المجاني ولوازم الاستحمام والعديد من مرافق الراحة والاستجمام.