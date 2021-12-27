بالتقسيط تمويل إمكان الميسر بدون موافقة الكفيل وبلا تحويل للراتب

بالتقسيط مبلغ 50 ألف ريال سعودي بموافقة شركة إمكان للتمويل التي توفر التمويل الميسر الذي أثبت ثقة الكثير من العملاء السعوديين الذين يريدون الحصول على تمويل مناسب لهم بدون الحاجة إلى تحويل راتبهم الشهري أو بدون توفير كفيل غارم سعودي كما يتم توفير التمويل بموافقة فورية وسريعة بعد تطبيق كافة الشروط والمتطلبات الأساسية للحصول على ذلك التمويل في المملكة العربية السعودية ومتاح التمويل لجميع القطاعات المختلفة سواء قطاع حكومي أو شبة حكومي أو خاص وأهم ما يميز ذلك التمويل أنه لا يشترط جهة العمل في السعودية ولابد من توفير فترة زمنية ستة أشهر على الأقل إذا كان العميل المتقدم يعمل في القطاع الخاص في المملكة والتقديم يمنح العميل أسرع تمويل بالتقسيط الميسر بدون كفيل أو تحويل الراتب لدى شركة إمكان للتمويل عن طريق مصرف الراجحي بالمملكة حالياً.

كافة مميزات الحصول على برنامج تمويل إمكان الميسر

يوجد الآن العديد من التمويلات الميسرة في المملكة ولكن سوف نوضح لكم اليوم أفضل تمويل ميسر متوافق مع الشريعة الإسلامية داخل السعودية بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري وبدون موافقة الكفيل لدى شركة إمكان لذلك سوف نوضح لكم جميع المزايا الهامة بالشركة كما يلي بالتفصيل:

التمويل بدون الحاجة إلى موافقة الكفيل الغارم السعودي لدى شركة إمكان.

شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية تمنح التمويل بدون تحويل الراتب الشهري.

كذلك التمويل بالتقسيط الميسر الشهري لمدة سنتين على الأكثر.

أقل فترة سداد سنة كاملة بموافقة شركة إمكان للتمويل عبر مصرف الراجحي.

إيضًا التمويل إسلامي لا يتعارض مع أحكام الشريعة في السعودية.

أهم الضوابط والشروط اللازمة للموافقة على التمويل الميسر

يجب قبل التقديم الإلكتروني على طلب التمويل الميسر لدى شركة إمكان للتمويل لابد من توفير كافة الشروط والضوابط المطلوبة للموافقة على التمويل ومنها توفير دخل ثابت شهري لا يقل عن خمسة آلاف ريال في الوقت الراهن بالسعودية مع توفير الهوية الوطنية سارية المفعول لأن التمويل مخصص للمواطنين السعوديين فقط لا غير وهناك العديد من الشروط والضوابط اللازمة التي سوف نتعرف عليها بالتفصيل اليوم كما يلي: