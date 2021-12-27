نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 50,000 ريال تمويل نقدي ميسر بدون كفيل وبلا تحويل راتبك الشهري في المقال التالي
تمويل نقدي ميسر يصل إلى 50 ألف ريال سعودي ويرغب في ذلك العديد من المواطنين السعوديين وتم توفيره من خلال شركة إمكان للتمويل بالمملكة حيث يمتاز التمويل الميسر بالشركة بأنه تمويل مختلف عن باقي التمويلات الإجتماعية الميسرة في المملكة العربية السعودية حيث يمتاز التمويل بأنه متاح لجميع السعوديين العاملين في القطاع المختلفة بدون شرط جهة العمل كما يمكن سداد التمويل الميسر على أقساط شهرية ميسرة تبدأ من سنه حتى سنتين على الأكثر بموافقة فورية لجميع العملاء السعوديين وعند الحصول عليه يتم توفير التمويل بدون تحويل الراتب وبدون كفيل غارم بالتقسيط الشهري الميسر عن طريق شركة إمكان بالاشتراك مع مصرف الراجحي السعودي قي الوقت الراهن بالسعودية.
كافة الشروط الواجبة لدى تمويل شركة إمكان السعودي
يحتاج التمويل الميسر النقدي الذي يوفره شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية توفير دخل شهري ثابت يبدأ من 5000 ريال سعودي ويجب أن يكون العميل المتقدم سعودي الجنسية وعمره يبلغ 25 سنه فأكثر من ذلك وسوف نشرح لكم في الوقت الحالي أهم شروط الحصول على تمويل شركة إمكان كالتالي:
- تمويل إمكان الميسر يطلب توفير حساب بنكي جديد عن طريق مصرف الراجحي بالمملكة.
- توفير تقرير سمة مع سجل ائتماني جيد قبل القيام بالتقديم على تمويل شركة إمكان.
- يحتاج التمويل لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية توفير دخل شهري ثابت يبدأ من 5 ألف ريال سعودي للحصول على موافقة فورية عند الطلب.
- العمر المطلوب للحصول على تمويل شركة إمكان السعودي بالمملكة يبدأ من 25 عام حتى 60 عام كحد أقصى للتقديم.
- يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية عند هذا التمويل الميسر لدى شركة إمكان.
مميزات الحصول على برنامج تمويل إمكان الميسر السعودي
- تمويل لا يحتاج إلى تحويل الراتب الشهري عبر شركة إمكان السعودي.
- كذلك يمتاز التمويل بالتقسيط الشهري بفترة سداد ميسرة لجميع العملاء السعوديين يبدأ من سنه حتى سنتين فقط لا غير.
- أمتاز التمويل بدون الحاجة إلى موافقة الكفيل الغارم السعودي بالمملكة.
- قرض شخصي إسلامي متوافق ومطابق مع معايير الشريعة الإسلامية داخل أراضي السعودية.
- كذلك أمتاز بالموافقة الفورية عند الطلب ولكن لابد من توفير كافة الشروط والضوابط المطلوبة.
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