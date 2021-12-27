“وزارة التعليم” تعلن خطوات طباعة المباشرة بعد الترقية إلكترونياً عبر نظام فارس الخدمة الذاتية

أعلنت اليوم وزارة التعليم السعودية من خلال إنفوجرافيك، نشرته عبر موقعها الإلكتروني عن خطوات طباعة المباشرة إلكترونياً، للموظفين الذين شملهم قرار الترقية الأخير بالوزارة، حتى تيسر عليهم وتوفر عليهم الوقت والمجهود، وهي سياسة وزارة التعليم في تحويل كافة الخدمات التي تقدمها إلي خدمات تقدم عن بعد، في ظل وباء كورونا المستجد الذي يضرب العالم حالياً، من خلال الدخول عبر نظام فارس وإتباع بعض الخطوات البسيطة التي سنوضحها لكم عبر موقعكم ثقفني داخل هذا المقال فتابعونا.

خطوات طباعة المباشرة بعد الترقية

الدخول على رابط نظام فارس الخدمة الذاتية edu.moe.gov.sa. النقر على أيقونة صلاحية الخدمة الذاتية للموظف. أضغط على خانة “قراراتي”. سوف تظهر لك قائمة متعدد قم باختيار قرار المباشرة وأضغط عليه. حدد قرار المباشرة الذي ترغب في طباعته وهو قرار مباشرة الترقيات. أنقر على أيقونة تشغيل وسوف يقوم نظام فارس بعرض القرار قم بطباعته وبذالك تتم العملية.

خدمات نظام فارس الخدمة الذاتية

طلبات الإجازة.

خدمة طلبات التقاعد.

طلب أبطال إجازة.

خدمة تمديد الإجازة.

تعديل مدة الإجازة.

خدمة قطع مدة الإجازة.

طلب خدمة تعديل بداية الإجازة.

خدمة الاستعلام عن الترقيات للعاملين بالوزارة.

خدمة طباعة قرار المباشرة للموظفين الذين شملهم قرار الترقية.

رابط ترقيات وزارة التعليم السعودية

الدخول على رابط نظام فارس للخدمة الذاتية.

تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالموظف.

من الصفحة الرئيسية ادخل على الخدمات الإلكترونية للنظام.

قم بملء الحقول المطلوبة بدقة من الاسم ورقم الهوية الوطنية ورقم السجل المدني.

وأخيراً أضغط على أيقونة أستعلام سوف يتيح لك الموقع كافة البيانات والنتائج بالتفاصيل.

رؤية وزارة التعليم السعودية

وزارة التعليم السعودية من أهم الوزارات في الحكومة السعودية، تعمل في إطار الخطة العامة الاستراتيجية للمملكة 2030، التي تهدف إلي التطوير الشامل في كافة المجالات ومن أهمها مجال التعليم، الذي يعد أهم مجالات التي تنهض بالدول، وتعمل وزارة التعليم على التحول الرقمي في كل مدخلات ومخرجات الوزارة، وتقديم كافة الخدمات إلكترونياً حتى تيسر على المتعاملين معها ومنسوبيها، وتوفر لهم الوقت والجهد في الحصول على الخدمات.