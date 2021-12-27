“وزارة التعليم” تحدد خطوات طباعة المباشرة للموظفين إلكترونياً عبر رابط نظام فارس الخدمة الذاتية

خطوات طباعة المباشرة من أهم وأشهر الموضوعات التي يتم البحث عنها اليوم، عبر محرك البحث الرئيسي جوجل على شبكة الإنترنت، من قبل الموظفين أل 15888 الذين شملهم قرار الترقية الذي أصدرته وزارة التعليم أمس الأحد، بعد أن نشرت الوزارة إنفوجرافيك لتوضيح ألية طباعة قرار المباشرة إلكترونياً من خلال الدخول على رابط نظام فارس للخدمة الذاتية، التي تقدم كافة خدماتها من خلاله لجميع منسوبيها من الموظفين، ونحن من خلال موقعكم المتميز ثقفني سنقدم لكم ألية طباعة المباشرة، دون الحاجة إلي الذهاب إلي مقر مديريات التعليم، المنتشرة في جميع المدن السعودية خدماً لمتابعينا الأعزاء.

خطوات طباعة المباشرة

الدخول على الموقع الإلكتروني للنظام edu.moe.gov.sa.

بعد الدخول على النظام قم بالضغط على أيقونة صلاحية الخدمة الذاتية للموظف.

قم بالضغط على خانة “قراراتي”.

سوف تظهر لك قائمة نوع الطلب قم بتحديد قرار المباشرة.

ثم حدد قرار المباشرة التذي ترغب في طباعته.

أخيراً قم بالضغط على أيقونة تشغيل ليقوم النظام بعرض القرار الخاص بالمباشرة.

ترقيات وزارة التعليم السعودية

في أطار سعي وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية إلي تحفيز كافة الموظفين العاملين بها، ومكافأة الموظفين المتميزين قامت خلال العام الجاري فقط 2021 بأكبر عملية ترقية شهدتها الوزارة منذ إنشائها، ففي وقت سابق تم إعلان ترفية 16984 موظف وموظفة من العاملين بها، وأمس الأحد تم نشر أسماء 15888 موظف في مختلف الإدارات تم ترقيتم أيضاً، حتى توفر لمنسوبيها بيئة عمل جيدة وتحقق لهم الراحة النفسية التي تمكنهم من الإبداع في عملهم، وهو ما يعود بالنفع على الوزارة من خلال رضاء المتعاملين معها عن الخدمات التي تقدم إليهم.

نظام فارس الخدمة الذاتية

اعتمدت وزارة التعليم السعودية نظام فارس لتقديم الخدمات الخاصة بها، لكافة المنتسبين للوزارة سواء من الموظفين أو من المعلمين، فيمكن لمنسوبي الوزارة أن يتقدم للحصول على إجازة إلكترونياً، من خلال النظام دون الحاجة إلي مقر إدارة التعليم التي يتبعها، ويمكنه أيضاً تعديل موعد تلك الإجازة وإلغائها أو قطعها في أي وقت، كما يمكن التقديم على الترقيات ومعرفة نتائجها عبر النظام، مما يوفر الجهد والوقت لمنتسبي الوزارة.