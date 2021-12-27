أبشر توظيف تسجيل السجون 1443 لوظيفية جندي والمؤهلات المطلوبة

فتح أبشر توظيف تسجيل وظائف المديرية العامة للسجون ضمن الإعلانات عن الوظائف العسكرية خلال العام 1443، والتي تخص التقديم على رتبة جندي للرجال من المواطنين السعوديين فقط، وهذا بناءً على شروط التقديم على تلك الرتبة، وقد انطلقت اليوم عملية تسجيل السجون وتستمر حتى يوم السبت القادم حيث بداية العام الميلاد الجديد، وهو موعد غلق بوابة التوظيف العسكري وتوقفها عن استقبال طلبات التقديم.

أبشر توظيف

طريقة التقديم على بوابة أبشر توظيف تبدأ بمعرفة الشروط المطلوبة من الجهة المعلنة عن الوظائف، مثل المديرية العامة للجوازات، أو الأمن العام، أو قوات الأمن الخاصة، كذلك المديرية العامة للسجون كما هو الحال في هذا المقال، وتشكل قطاعات وزارة الداخلية أيضا الأحوال المدنية، ومكافحة المخدرات، والمرور، والديوان العام، ولكل قطاع شروط تخصه وأخرى شروط عامة مثل الجنسية، وحسن السير والسلوك والزواج، وقد تختلف المؤهلات على حسب الرتبة ومتطلبات مهام الوظيفة العسكرية.

وحول خطوات التقديم على أبشر للتوظيف فهي كالتالي:

الدخول على بوابة توظيف وزارة الداخلية أبشر للتوظيف .

الدخول على الوظائف المتاحة

تظهر الإعلانات القائمة أو المفتوح التقديم عليها.

اضغط على اسم الرتبة وتنتقل بعدها لصفحة تعبئة البيانات.

تظهر معلومات حول تاريخ بداية ونهاية التقديم والقطاع المعلن والرتبة وشروط القبول والتسجيل.

وافق على الشروط ثم ابدء في تقديم الطلب.

سجل رقم الهوية وتاريخ الميلاد وهوية الأب.

إدخال المعلومات الشخصية لمقدم الطلب.

الضغط على التالي والحفظ

تعبئة بيانات المؤهل العلمي على حسب الإعلان الوظيفي والمتطلبات لشغل الوظيفة المراد التقديم عليها.

اختر الشهادة ثم سنة التخرج ثم التخصص ثم المعدل ثم التقدير.

سجل درجة اختبار القدرات العامة أو اختبار التحصيلي، أو قدرات الجامعيين أو غيرها من الاختبارات المطلوبة.

تكملة باقي البيانات، قم بالتحقق من صحتها قبل تقديم الطلب

إرسال الطلب عبر رسالة SMS تصل على رقم الهاتف الجوال الذي تم تسجيله.

احتفظ برقم الطلب.

تسجيل السجون 1443

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي في وظائف وزارة الداخلية عن بدء تسجيل السجون على رتبة جندي وهي أحدث الإعلانات المنشورة بتاريخ اليوم 27 ديسمبر 2021، يمكن التسجيل الآن.