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عمر شويل - جدة أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن أسماء المترقين بوزارة التعليم نظام فارس 1443 الرابط الجديد عقب الانتهاء من كافة الإجراءات اللازمة الخاصة بترقية المعلمين والمعلمات في نظام الخدمة الذاتية، وهذا يعتبر تحفيز لهم بسبب كفاءتهم وأن الوزارة تنتظر منهم الأكثر في القادم، حيث قامت الوزارة بترقي عدد كبير من المعلمين في العام الحالي 1443، الآن بدأ كل معلم ومعلمة في المملكة بالبحث والاستعلام عن أسماء المترقين بوزارة التعليم السعودية نظام فارس 1443، في مقال اليوم سوف نقوم بذكر طريقة الاستعلام.

أسماء المترقين بوزارة التعليم نظام فارس 1443

في صباح يوم الأحد الموافق 22 جمادي الأول لعام 1443 المقابل ل 26 من شهر ديسمبر لعام 2021 أعلنت وزارة التربية والتعليم عن أسماء المترقين بالوزارة لنظام فارس 1443 عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.

ذلك عقب الانتهاء من كافة إجراءات الترقية الخاصة بالمعلمين والمعلمات والتي تصل ما يقارب إلى 15.888 ألف معلم ومعلمة مترقين بوزارة التعليم نظام فارس.

وذلك بعد ترقية دفعة سابقة ما يقارب من 16.984 معلم ومعلمة.

وبهذا يكون إجمالي الترقية للمعلمين والمعلمات في المملكة حوالي 32.872 معلم ومعلمة بوزارة التعليم نظام فارس في العام الحالي 1443 – 2021.

يدل هذا على كفاءة المعلمين في المملكة وحرص من الوزارة على تشجيعهم لما ظهر منهم في الفترة السابقة وتحفيز على جهد أكبر في الفترة القادمة، خاصة أن هناك بعض الشروط الخاصة للحصول على الترقية.

وبعد ظهور عدد كبير من أسماء المترقين فهذا يدل على حرص المعلمين في تطبيق هذه الشروط في عملهم.

قامت الوزارة أيضاً بتوفير خدمة الاستعلام عن أسماء المترقين بوزارة التعليم نظام فارس 1443 الرابط الجديد عبر موقعها الإلكتروني من أجل تمكن المعلمين في معرفة إذا تم قبولهم في الترقية أم لا.

ومن مميزات الترقية التي يحصلها عليها المعلم في المملكة العربية السعودية ما يلي:

يمكنك التعرف على مواعيد التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعملين اللازم للترقيات.

منصة مسار نظام فارس الترقيات بوزارة التعليم

وفرت وزارة التربية والتعليم أكثر من طريقة للاستعلام عن أسماء المقبولين في الترقية، من ضمن الطرق الموجودة طريقة الاستلام عبر منصة مسار التعليمية، فيما يلي سوف نقوم بذكر طريقة الاستعلام في نظام فارس الخدمة الذاتية:

أولاً يتم الدخول إلى رابط منصة مسار نظام فارس.

يمكنك التسجيل من خلال النفاذ الموحد الخدمات الإلكترونية.

ثم تسجيل الدخول عبر إدخال اسم المستخدم والرقم السري الخاص بك.

بعدها قم بكتابة رمز التحقق المرئي الظاهر أمامك في المكان المخصص له.

بعد الانتهاء قم بالنقر على تسجيل الدخول.

من الصفحة الرئيسية حدد “الترقيات” .

. بعد الاطلاع على الإعلان الترويجي، قم بتحديد “الرغبات الوظيفية” .

. ثم ستظهر لك نتيجة الترقية بالقبول أو عدم الترقية في نظام فارس الخدمة الذاتية.

بهذا تكن قد تعرفت على طريقة الاستعلام عن أسماء المقبولين في ترقية وزارة التعليم السعودية 1443 من خلال منصة مسار، في الفقرة القادمة سوف نقوم بذكر طريقة الاستعلام عبر رابط نظام فارس الخدمة الذاتية.

تعرف على طريقة التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعملين.

أسماء المترقين بوزارة التعليم نظام فارس 1443 الرابط الجديد

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن ظهور أسماء المترقين عبر رابط نظام فارس الخدمة الذاتية 1443 عبر موقع الوزارة.

والآن سوف نقوم بذكر طريقة الاستعلام لكي يتمكن المعلمين من معرفة إذا تم ترقيته لهذا العام أم لا، في الخطوات القادمة طريقة الاستعلام عن أسماء المترقين بوزارة التعليم السعودية لعام 1443 – 2021:

أولاً قم بالتوجه إلى الموقع الرسمي لنظام فارس.

ثانياً في الصفحة الرئيسية قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

ثم قم بكتابة كود التحقق المرئي الظاهر أمامك في المربع الفارغ له.

بعد ذلك قم بالنقر على “دخول” .

. في الواجهة الرئيسية بعد تسجيل الدخول قم باختيار “صلاحية الخدمات الذاتية للموظفين” .

. حدد الخدمات الذاتية للترقيات – المعلمين.

منها اختر “بيانات المعلم”.

ستظهر لك كافة المعلومات الخاصة بك، في أسفل الصفحة تجد قرار الترقية بالقبول أو الرفض مع ذكر سبب عدم القبول.

بهذا تكن قد قمت بالاستعلام عن أسماء المترقين بوزارة التعليم نظام فارس 1443 الرابط الجديد بكل سهولة.