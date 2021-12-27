غرامات إجادة وطريقة استعلام عن الغرامات برقم الهوية في جميع مناطق المملكة

في الآونة الأخيرة نجد أن هناك أكثر من شكوى مقدمة من قبل أصحاب الأنشطة التجارية وبالتحديد أصحاب المنشآت المتوسطة والصغيرة، فهذه الشكاوي جاءت بسبب المبالغة في فرض الضرائب التي تفرض عليهم، فهناك أكثر من شكوى لهم لم يتم التجاوب معها، فهذا الأمر قد جعل فئة كبيرة منهم يقومون بإغلاق نشاطهم التجاري، وبناء على ذلك سنقوم بتوضيح كل ما يخص غرامات إجادة داخل هذا المقال.

غرامات إجادة

أشارت الحكومة السعودية بأن التنبيه بوجود مخالفة يتم في المرة الأولى فقط، لكن يتم فرض غرامة بعد أن يكون هناك عدم تجاوب لهذا التنبيه.

فيتم التنبيه بوجود مخالفة وفق عددًا من المحددات، ومنها بألا تكون المخالفة المرتكبة المعلن عنها من قبل البلدية تمت بشكل جسيم أو مهول.

ومن هذه المحددات كذلك بألا يكون صاحب المخالفة قد قام بارتكابها مرة أخرى، كما يجب ألا يكون الأثر السلبي التي تركته المخالفة قد تضرر به البعض.

كما يجب أن يقوم صاحب المخالفة بتسجيل إقرار بأنه لن يقوم بهذه المخالفة مرة أخرى، ويزال التنبيه بوجود مخالفة بعدما يقوم المخالف بإصلاح الوضع مرة أخرى، وذلك يتم في فترة محددة تقوم الحكومة بوضعها.

تجار جدة يشكون غرامات ومخالفات «إجادة»

شكا العديد من التجار في جدة المنصة وكانت أهم ملاحظاتهم ما يلي:

لا يوجد اشتراطات معينة بخصوص الغرامات التي توضع على كل مخالف، أي يعني من ذلك عدم وجود معيار محدد لكل مخالفة، وذلك بالإضافة إلى المزاجية الخاصة بكل مراقب والتي تحدد معيار كل مخالفة، وهذا يعتبر السبب الرئيسي لشكوى الكثير من أصحاب المنشآت.

كما يوجد أيضًا ضعف عام داخل برامج التوعية الخاصة بأصحاب المنشآت، وعلى الجانب الأخر نجد أن هناك مصدر واحد فقط يتم إرسال فيه أي اعتراض أو شكوى.

ومن أبرز الملاحظات أيضًا أن المخالفة أو الغرامة تفرض دون أن يتم إنذار صاحبها بأي شكل من الأشكال، وهذا ما اعترض عليه فئة كبيرة من الناس.

الاستعلام عن مخالفات إجادة

يذكر أن كل منطقة من مناطق المملكة العربية السعودية لها رابط مخصص.

قم بالدخول على موقع شؤون البلدية التابع له المنطقة التي تقطن بها.

قم بكتابة رقم الهوية ثم استعلام

وفي الختام نكون قد كشفنا لكم كل ما يدور حول غرامات إجادة والتي يعاني منها الكثير من الناس، حيث قمنا بعرض أهم الملاحظات التي تتسبب في اعتراض الكثير من الناس على برنامج إجادة.