الاستعلام عن الترقيات إلكترونيا للمعلمين سيتم إرسال رسالة نصية إلى جميع الموظفين والإداريين ممن صدرت قرارات بترقيتهم، وعكس تلك القرارات تباعا في نظام فارس، نظام فارس هو أحد أنظمة الخدمات الذاتية التي تعمل بها وزارة التعليم وذلك من أجل خدمة المعلمين والمعلمات العاملين بمدارس المملكة، وهو عبارة عن نظام آلي إلكتروني يحتوي على مجموعة من الخدمات التي يستطيع العامل بالتعليم سواء كان المعلم أو المعلمة أو الإداري الحصول عليها من خلال الموقع إلكترونيا وبشكل مباشر، ويتيح نظام فارس للموظف تقديم طلب لمد فترة الاجازة أو قطعها أو تغيير مدتها، كل ذلك الكترونيا من خلال الموقع ودون الاحتياج إلى تقديم الأوراق، وتقوم الوزارة بإبلاغهم التحديثات المتعلقة بمنصبهم الجديد، مثل المهام والمسؤوليات، وبند الأجور، والعلاوات والزيادات، وغيرها، ومن حق المعلم والموظف الاستعلام عن الراتب، وعن بياناتهم الأساسية وعن بيان سجلهم التجاري وعن بيان الانتداب.

الاستعلام عن الترقيات إلكترونيا للمعلمين عبر نظام فارس

أعلنت وزارة التعليم عن ترقية 15.888 موظف يعمل بالوزارة، وهذه الترقيات أدت بطبيعة الحالة إلى تغييرات في بند الأجور لمن يعمل بالجهات التعليمية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمنصة فارس. ثم تسجيل الدخول إلى الخدمة عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور. الدخول إلى البيانات الشخصية اختيار خدمة التفاصيل المتعلقة بالترقية. ستجد مسجل المسمى الوظيفي الجديد إذا كنت ممن تم اختيارهم للحصول على الترقية.

تعديل بياناتي في نظام فارس

الدخول الى نظام فارس بشكل مباشر. ثم كتابة اسم المستخدم بإدخال كلمة المرور الخاصة بك في الحقول الفارغة. يتم إدخال رمز التحقق الخاص ومن ثم الضغط على تسجيل الدخول. الضغط على صلاحية بياناتك موجودة في الجزء الأيمن من الشاشة. قم إختيار البيانات التي ترغب في تعديلها ثم قم بإجراء التعديلات اللازمة.

رقم نظام فارس

يستطيع المعلمين والإداريين التابعين للقطاع التعليمي التواصل مع الوزارة من خلال رقم الهاتف،يمكن الاتصال وعرض كافة الأسئلة والاستفسارات عبر هذا الرقم: 00966117840996. إلى جانب هذا تتيح وزارة التعليم السعودي رقم فاكس تابع لنظام فارس، يستطيع الموظفين التواصل وتقديم طلباتهم من خلال رقم الفاكس الآتي: 00966117840984. خصصت منصة نظام فارس رقم خاص بتطبيق الواتس أب، وذلك لإرسال رسائل نصية إلى الوزارة.