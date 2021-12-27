شروط قرض السيارة من الراجحي 1443 وطريقه التقديم وما هي المستندات المطلوبة

شروط قرض السيارة من الراجحي 1443 بنك الراجحي من البنوك الأشهر الموجودة في السعودية والتي قد تأسست في بداية عام 1957م، وقد يبلغ رأس مال هذا البنك مبلغ وقدره 25 مليار ريال سعودي فقط لا غير، حيث يتم التعامل في هذا البنك من خلال مجموعة من قواعد الشريعة الإسلامية، وقد يتوفر أكثر من خمسمائة فرع من هذا البنك في العديد من دول العالم العربي ومنها السعودية والأردن وماليزيا والكويت، وقد يقدم هذا البنك مجموعة من الخدمات منها تمويل السيارات التي تختص بتقديم مجموعة من الخدمات المختلفة للوافدين وغيرها من المواطنين في السعودية بدون أن يتم دفع مبالغ مقدمة.

شروط قرض السيارة من الراجحي

تم توضيح مجموعة الشروط التي تتعلق بشراء السيارة من خلال الحصول على التمويل حيث يتم تحويل الراتب الشهري الخاص بالشخص إلى البنك، وهذه الشروط تتمثل في التالي:

أولا يتم العمل على اختيار السيارة التي ترغب في الحصول عليها بدون أن يتم تحويل الراتب.

لابد من أن يكون الراتب الخاص بالشخص المتقدم خمس آلاف جنيه كحد أدنى.

من الضروري أن يتم دفع قيمة 10% من قيمة السيارة ودفع نسبة 3% من رسوم السداد.

في حالة التقديم للحصول على السيارة من قبل المعاقين يكون الحد الأدنى للرواتب الخاصة بهم شهريا 1900 ريال.

عند القيام باختبار البرنامج الخاص بالتأجير بالعمل على تحويل الراتب الشهري 3 آلاف ريال بدون ان يتم دفع أي مبالغ كدفعة مقدمة.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض تمويل السيارة

أولا يتم قديم نموذج بيان بالسعر.

ويم تقديم نموذج طلب يحتوي على البيانات.

كما يتم تقديم خطاب توظيف.

تقدم صورة من بطاقة الهوية التي تكون سارية المفعول

طريقة التقديم لطلب تمويل السيارات