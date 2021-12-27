سجل في الدعم الريفي للاسر المنتجة وربات البيوت وكيفية احتساب المبلغ ومتى يستحق reef.gov.sa

سجل في الدعم الريفي للاسر المنتجة وربات البيوت تقدم المملكة العربية السعودية لمواطنيها إصدار لدعم الريف، من أجل النهوض بالقطاع الزراعي بالمملكة، ويسعى الكثير من صغار المزارعين والشباب العاطلين عن العمل وربات البيوت لمعرفة تفاصيل عن دعم الريف وكيفية وشروط التسجيل للاستفادة منه، وفي السطور التالية نقوم بعرض شروط الحصول على الدعم الريفي وطريقة التسجيل للحصول عليه.

سجل في الدعم الريفي للاسر المنتجة وربات البيوت

أطلقت الحكومة السعودية برنامج ريف الإلكتروني في إطار الارتقاء بالمستوى المعيشي لبعض الافراد اصحاب المهن الزراعية أو مهنة تتعلق بالقطاع الحيواني وأصحاب المناحل ومنتجي الورود و المحاصيل البعلية والفواكة، كما يعتبر برنامج ريف جزء من رؤية المملكة 2030.

شروط الحصول على الدعم الريفي

أعلنت وزارة المياة والبيئة والزراعة بالمملكة عن الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للحصول على الدعم الريفي وهي كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم متمتع بالجنسية السعودية. أن يكون عمر المتقدم للدعم لا يقل عن واحد وعشرين عام. لا يكون المتقدم يعمل في القطاع ا العام أو الخاص. يجب أن يكون المتقدم يعمل في أحد المهن الزراعية التي يعتمدها برنامج ريف. المتقدم مقيم في المنطقة التي يشملها الدعم. يجب أن لا يزيد الدخل للمتقدم للدعم إن وجد عن 6000 ريال. لا يتجاوز اعداد برامج الدعم المستفيد منها المتقدم عن 3 برامج. أن لا يتجاوز الدعم المالي لكافة البرامج عن 54.000 ريال سعودي. أن يكون للمتقدم حساب في أحد البنوك باسمة.

طريقة التسجيل في دعم الريف

قم بالدخول على رابط بوابة ريف الإلكترونية. https://reef.gov.sa/

قم بالضغط على انشاء حساب جديد.

ادخل كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

ادخل رمز التحقق الذي أرسل على هاتفك المحمول.

وبذلك تكون قد انتهيت من التسجيل.

كيفية احتساب مبلغ دعم الريف ومتى يستحق

أعلنت وزارة المياة والبيئة والزراعة بالمملكة العربية السعودية إن الدعم الريفي يكون بنسبة 10٪ من رأس المال الذي سجله المتقدم لطلب الدعم على منصة ريف، وأن الحد الأقصى للدعم السنوي لا يتجاوز 54000 ريال سعودي، وأن الدعم يجب الايزيد عن قيمة رأس المال للمشروع تستغرق دراسة أهلية المسجلين في برنامج ريف 60 يوما من تاريخ تقديم الطلب إلكترونيا.