نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخميس المقبل توطين المهن بعدة قطاعات جديدة بالمملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبدأ المملكة العربية السعودية يوم الخميس الموافق 30 ديسمبر توطين المهن بقطاعات جديدة، وسوف يشمل التوطين ثلاث قطاعات وهى قطاع مدارس قيادة المركبات، وقطاع المهن الفنية الهندسية، وقطاع التخليص الجمركي الذي يستهدف التوطين بنسبة 100% بالمهن المستهدفة في هذا القطاع، حيث يستهدف توطين 2000 وظيفة، ومنذ فترة طويلة تسعى المملكة إلى سعودة المهن والاستفادة من الكوادر المحلية بدلاً من جذب العمالة الأجنبية، وسعت كذلك لعمل العديد من الدورات التدريبية للشباب السعودي لإلحاقهم بالوظائف التي يتم توطينها، وذلك رغبة منها في تشغيل الشباب السعودي وتقليل نسبة البطالة.

توطين المهن بالتخليص الجمركي

وتسعى المملكة العربية السعودية إلى سعودة مهن التخليص الجمركي ونص الدليل الإجرائي على توطين مهنة كاتب تخليص جمركي، ومهنة مبند جمركي، ووظيفة وسيط تخليص جمركي، ووظيفة مترجم ومدير عام، وكذلك مهنة مسؤول علاقات حكومية.

سعودة المهن بقطاع مهن تعليم القيادة

وفي الدليل الإجرائي لتوطين مهنة تعليم القيادة يشترط احتساب الموظف السعودي ضمن نسبة التوطين المفروضة إذا كان الأجر الشهري الذي يوجد بالتأمينات الاجتماعية وخاضع للاشتراكات لا يقل عن ٥٠٠٠ ريال سعودي، وكان صندوق تنمية الموارد البشرية والذي يطلق عليه اسم هدف قد أطلق برنامج دعم التدريب والتوطين بمدارس تعليم قيادة المركبات، وهدف البرنامج هو مساعدة الشباب السعودي في الحصول على فرصة عمل من خلال التدريب على مهنة تعليم القيادة، حيث تتوفر حوالي ٨ آلاف فرصة عمل في مدارس تعليم القيادة.

توطين المهن الفنية الهندسية

ويشمل سعودة المهن الفنية الهندسية جميع المهن المصنفة كمهن فنية هندسية، وذلك حسب التصنيف المدرج في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويسري هذا القرار على منشآت القطاع الخاص والتي يعمل بها ٥ عمال فأكثر في جميع المهن الهندسية المستهدفة من التوطين.

وخلال السنوات الماضية سعت المملكة العربية السعودية إلى توفير آلاف الوظائف للشباب السعودي، وإلحاقهم في مجالات العمل المختلفة، وذلك من خلال تدريبهم على جميع المهن، واستغلال الكوادر المهنية منهم وإلحاقهم بجميع المهن التي تم سعودتها خلال السنوات السابقة، ويأتي قرار توطين المهن من قبل الحكومة السعودية بغرض الاستعانة بالشباب السعودي في شتى مناحي الحياة بالمملكة.