نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة مدرستي الواجبات المنشورة شرح طريقة حل الواجب و رفعه على المنصة بالتفصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة مدرستي الواجبات المنشورة هي عبارة عن أداه من الأدوات الهامة والأساسية التي توفرها منصة المدرسة من أجل تسهيل حل الواجب المدرسي المقرر على الطالب، ورفعه ليتم تصحيحه وتقييمه من قبل مدرس الفصل وظهرت أهمية هذا النشاط المدرسي المدرج على منصة التعليم في المملكة العربية السعودية منذ تم إطلاقها عام 2020 بعد انتشار فيروس كرونا الجائحة لعالمية وكانت المنصة التعليمية هي الحل الأمثل من أجل تسهيل التعليم في المملكة وقد أثبتت المنصة نجاحاً كبيراً منذ تم إطلاقها من قبل وزارة التعليم السعودية حتى بداية الترم الثاني 1443 ويعمل القائمين عليها بتطويرها، واستخدام أساليب التكنولوجيا الحديثة لتحقيق رؤية 2030 ومواكبة طرق التعليم الحديثة وتطبيقها من أجل تسهيل تواصل جميع الأطراف المشاركين في العملية التعليمية .

منصة مدرستي

منصة مدرستي الواجبات المنشورة هي أيفونه يجدها التلميذ في الصفحة الخاصة به على منصة مدرستي ضمن الأدوات التعليمية المتاحة للمساعدة في حل الواجبات وإرسالها للمعلم لتقييم مستوى الطالب ويجدها الطالب على صفحة الحساب الخاصة به بعد تسجيل دخول الطالب منصة مدرستي.

حل الواجبات وإرسالها يعد من أهم العوامل التي تساعد المعلم لتقييم الطلاب لذلك كان من الضروري أن يتفهم الطالب كطريقة منصة مدرستي الواجبات المنشورة حتى يتم تقييمه و.من خلال موقع ثقفني سوف نقوم بشرح طريقة حل الواجبات منصة مدرستي بالفيديو للتسهيل رفعها على منصة المدرسة التعليمية.

منصة مدرستي الواجبات المنشورة

تشير الوجبات المنشورة على منصة مدرستي إلى الواجبات والأسئلة التي يقوم المعلم برفعها عبر منصة المدرسة ، حتى يمكن للطلاب الإطلاع على الواجب المدرسي وحله ورفعه وعند الضغط على أيقونة الواجبات يستطيع الطالب معرفة هل هناك أسئلة وواجبات أم لا عند ظهور أسم المادة وعندما تكون خالية لايكون هناك أي واجبات وإليكم:

طريقة حل الواجبات على منصة مدرستي والوصول إليها

الدخول إلى الموقع الرسمي منصة مدرستي، و تسجيل الدخول إلى حساب الطالب. بعد دخول الصفحة الرئيسية للمنصة. نضغط على الثلاث خطوط اعلي الصفحة. اختار أيقونة الواجبات من القائمة الجانبية.

حل الواجب المدرسي

ثلاثة خيارات خاصة بالواجبات تشمل كل من ( الواجبات المنشورة، لواجبات بالجدول المدرسي،واجبات بالدروس من خارج الجدول)

لإظهار الواجبات المنشورة بتم الضغط على أيقونة “الواجبات المنشورة”

بهذه الطريقة تظهر كافة الواجبات المنشورة الخاصة بالطالب في المواد التي قام بتحديدها والبحث عنها

يقوم الطالب بمراجعة الأسئلة والتأكد منها ثم حلها ورفع الواجب للمعلم حتى يقوم بتصحيحها وتقيم الطالب

يُمكن للطالب أن يقوم بحل أسئلة الواجبات أون لاين عبر المنصة المدرسية أوتحميل ملف الواجب على الحاسوب الخاص به ثم الإجابة وحل الواجب.



طريقة رفع الواجبات في منصة مدرستي

بعد قيام الطالب بتنزيل الواجب على الحاسوب ،و حل الأسئلة بدلًا من حل الواجب أون لاين لابد من التعرف على طريقة إضافة واجب على منصة مدرستي ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية: