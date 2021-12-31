تعلن هيئة أسواق المال عن اكتتاب شركة النهدي الطبية بطرح 30٪ من أسهم الشركة للاكتتاب العام

كشفت هيئة السوق المالية بالمملكة عن طرحها اكتتاب شركة النهدي الطبية علي أن يتم بيع 30٪ من أسهم الشركة، والجدير بالذكر أن هذا الاكتتاب لم يعلن بعد عن أي ارتباط وموعد محدد، حيث تعد تلك الشركة من كبري الشركات لبيع التجزئة بالسوق السعودي ومقرها مدينة جدة ومن المشار أليه إنها منتشرة في كافة أنحاء المملكة، وبالرغم من الإعلان عن طرح الاكتتاب الذي لن يتم تحديد موعد له؛ ألا أن تداول السعودية وضحت وكشفت لكافة المستثمرين، أنه سيتم الإعلان عن ميعاد الاكتتاب قبل بدئه بأيام علي أن يتم تحديد الموعد من قبل تداول السعودية وهيئة السوق المالية.

اكتتاب شركة النهدي الطبية

من الجدير بالذكر ان عدد فروع الشركة الرائدة (145) متواجد بعضهم بالقري والمدن بالمملكة، وقد ذكرت الشركة وهيئة تنظيم الأوراق المالية أنه في حالة عدم فهم الاكتتاب فهمًا كاملاً من خلال النشرات المرفقة ودراسة محتواها، فقد يؤدي ذلك إلى مخاطر تنذر بالسوء، ويُشدد علي المستثمرون بقراءة النشرات المعلنة التي تحتوي على الكثير من المعلومات حول الاكتتاب العام ، وعوامل الخطر ، وعروض أسعار السوق ومعلومات اخري متعددة، ومن المهم أيضًا للمستثمرين عدم التعامل مع الموافقة على الطلب على أنها موافقة على الاستثمار في إصدار أسهم في أي شركة، لأن موافقة الهيئة على الطلب تعني أن الشركة قد امتثلت للمتطلبات التنظيمية وفقًا للسهم والسوق ولائحته التنفيذية، وتعتبر الموافقة على الاكتتاب سارية لفترة صلاحية الأوامر المعتمدة في غضون ستة أشهر من تاريخ اتخاذ مجلس إدارة الهيئة قرارًا بالقبول، وأما أسباب الإلغاء فيمكن إلغاء الموافقة إذا لم يتم بيع أسهم الشركة للجمهور في البورصة بعد الموافقة عليها.

كم عدد أسهم الاكتتاب

يتضح أن عدد الأسهم المطروح بالاكتتاب الذي لن يتم تحديد موعد له هو (تسعة وثلاثون)مليون سهم، وذلك من خلال الطرح بنسبة 30% لأسهم اكتتاب الشركة، وبعد موافقة هيئة السوق المالية بالمملكة على هذا الاكتتاب وطرح هذا العدد من الأسهم ، انتهيت من توضيح ذلك في حال انقضاء ستة أشهر من يوم الموافقة، ولم يكن الاكتتاب قد بدأ بعد ولم يتم إدراج جميع أسهم اكتتاب الشركة في المملكة، واذا لم يتم اكتمال طرح الأسهم المتعلقة بالاكتتاب يتم إلغاء هذه الموافقة تلقائيًا، وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاكتتاب ينتظر العديد من الأفراد والمستثمرين للبدء ، ولكن قبل الاشتراك في هذا الاكتتاب، يجب أن يتعرفوا على جميع التفاصيل المتعلقة بالاكتتاب، والتي ستكون مرفقة بكافة المعلومات الخاصة بالاكتتاب الذي سيتم الطرح والإعلان عنه.

وبذلك انتهينا من نشر المعلومات المتعلقة بـ اكتتاب شركة النهدي الطبية ويمكنك عزيزي القارئ متابعتنا وعند تحديد موعد الإعلان سيتم توضيحه عبر موقع ثقفني.