هل يتأثر استحقاق حساب المواطن بدعم ريف للأسر المنتجة ؟

استحقاق حساب المواطن، دعم ريف هو برنامج حكومي يهدف إلى توفير الدعم لجميع الأسر المنتجة والفقيرة من أصحاب الدخل المنخفض، لذلك يقدم لهم دعم مالي للعديد من المهن التي يمتهنها البعض، فإذا كنت تحب زراعة الفواكه أو البن العربي أو تربية النحل أو أي من المهن الزراعية والتي تخص الإنتاج الزراعي فيمكنك التقدم لطلب دعم ريف، وتحصل عليه بشروط وإجراءات بسيطة، وتساءل الكثيرون من مستفيدي دعم ريف عن التأثير لمن يحصل على برنامج حساب المواطن، فهل يؤثر دعم ريف على حساب المواطن أو العكس، وقد كانت الإجابة على كل تلك الأسئلة من برنامج حساب المواطن وريف لجميع المستفيدين.

شروط برنامج حساب المواطن

هناك بعض الشروط التي يجب أن تكون متوفرة في طالب حساب المواطن بدعم مالي كل شهر يتم للمستفيدين الذين يتم قبولهم، رابط التسجيل في دعم ريف، وهو أن يكون سعودي الجنسية أو سعودية الجنسية، وأن يقيم المستفيد من الدعم بداخل المملكة وليس خارجها، وعدم وجود المستفيد في دار الإيواء أو السجون، خطوات التحقق من نتيجة الاستحقاق، ويتم إيضاح عدد أفراد الأسرة والأبناء والعمر لكلا منهم، ويمكنك أن تقم بالتسجيل في البرنامج على الرغم من توقف التسجيل من شهر مارس 2020 وهو أن يقوم بالتسجيل كتابع لأحد أفراد الأسرة المستفيدين من الدعم الحالي، وكل هذا بعد التحقق من أهليته وهل يستحق ذلك أم لا.

شروط برنامج دعم ريف

لكي تحصل على دعم ريف لجميع الأسر المنتجة فيجب أن تكون سعودي الجنسية، طريقة الاستعلام عن دفعة حساب المواطن، ويكون الدخل الشهري لا يزيد عن 6000 ريال وأقل من ذلك، حيث أن الدعم المستحق من ريف فهو يهدف إلى تحقيق العمل والتوسع المالي وزيادة الدخل الشهري للعاطلين عن العمل والمتقاعدين وربات المنزل، فهؤلاء هم من يحتاجون إلى مد يد العون لهم، وذلك هو الشرط الأساسي لدعم ريف حتى تحصل على الدعم الكامل، وأن يكون المتقدم لطلب الدعم غير موظف بقطاع حكومي أو قطاع خاص، وأن يكون حاصل على وثيقة العمل الحر، وتلك الوثيقة تصدر من من خلال بنك التنمية الاجتماعية بشروط بسيطة ومن خلالها ستتمكن من فتح حساب بنكي خاص بك للعمل الحر وصلاحيتها لمدة سنة ويمكنك تجديدها وإصدارها مجانا.

هل يؤثر دعم ريف على استحقاق حساب المواطن

وفيما تسائل الكثيرون من المستفيدين لأي من برنامجي ريف وحساب المواطن، أنه هل يجوز الجمع بينهم وأن يحصل المستفيد على كلاهما، فأجاب برنامج حساب المواطن على هذه التساؤلات وقال أنه لا يوجد أي مانع في الحصول على أي منهم أو الجمع بينهم، وأنه لا يجب الإفصاح عن دعم ريف ألا في حالة وجود دعم أخر إضافي حيث أن لكي تحصل على الدعم يجب أن تتوافق الشروط المطلوبة معك.