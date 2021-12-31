موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 خطوات التسجيل للضمان

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عمر شويل - جدة نشرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور الجديد لشهر ديسمبر خلال الأيام المقبلة، حيث يترقب كل المستحقين نزول أول دفعة من معاش الضمان الاجتماعي الجديد لكل المستفدين من أصحاب المعاشات من الأسر الأشد احتياجا، ونوضح لكم موعد وتوقيت نزول الضمان الاجتماعي الجديد المطور.

موعد نزول الضمان الاجتماعي 1443

من المرتقب نزول راتب الضمان الاجتماعي المطور لكل مواطني المملكة العربية السعودية خلال أول خمسة أيام من شهر يناير 2022، حيث تم تحديث بيانات كافة المتقدمين في الضمان الاجتماعي المطور من أجل صرف المعاش لهم المستحق عن شهر ديسمبر 2021.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد المطور

هناك مجموعة من الخطوات التي يجب إتباعها من أجل التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور.

تسجيل الدخول على منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

القيام بتسجيل الدخول.

الضغط على الخدمات الإلكترونية

إختيار تقديم الضمان الاجتماعي

القيام بكتابة كل البيانات الخاصة بالمتقدم للحصول على الضمان الاجتماعي.

القيام بتفعيل كل الأوراق والمستندات.

القيام بإرسال كافة البيانات من خلال الضغط على كلمة إرسال من أجل التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور بعد التحديث.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور الجديد

من أجل الحصول على الضمان الاجتماعي المطور الجديد، حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مجموعة من الشروط.

أن يكون سعودي داخل السعودية، ويستثني من ذلك المرأة غير السعودية والمتزوجة لسعودي أو الأرملة والمطلقة غير السعودية ولها أبناء سعوديين وأبناء المطلقة السعودية من زوج غير سعودي.

يجب أن يقل الدخل المحتسب للمستقل أو الأسرة عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش وهو 110 ريال لعائل الأسرة و550 ريال لكل فرد داخل الأسرة.

يجب القيام بإدخال كل البيانات المتعلقة بكافة الوزارات مثل خدمات الصحة والتعليم للأبناء وضرورة الإلتزام بحضور كل برامج التدريب والتوظيف لكل القادرين.

يجب أن لا يكون مقيما في أحد الدور أو المراكز الإيوائية.

يجب أن لا يمتلك أصول ذات قية عالية، وحال كان عائل لأكثر من أسرة، فإن كل أسرة تكون مستقلة بالمعاش الخاص به.

يجب أن لا يؤثر استحقاق الأسرة للمعاش كون أحد الأفراد فيها يقوم بالدراسة خارج المدينة التي تقيم بها الأسرة.

هذا ويتبقى أربع أيام على صرف الضمان الاجتماعي لكل المواطنين المستحقين، ونؤكد أن كافة الحسابات البنكية لكل المواطنين المستحقين، سيكون فيها الضمان الاجتماعي والمستحقات الخاصة بكم خلال الأسبوع الأول من يناير للعام الجديد وهو ماتعلنه دوما المملكة أنها حريصة على إزالة الفوارق بين كل الطبقات من خلال نزول الضمان الاجتماعي لكل المواطنين.