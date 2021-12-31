كيفية التقديم علي قرض 60 ألف ريال من بنك التنمية الاجتماعية وشروطة

يوفر بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية تسهيلات كثيرة لمختلف المواطنين، حتى يصبحوا قادرين على الحصول على تمويل قرض 60 ألف ريال وبدون أي فوائد، حيث يمنح البنك قروض للأسر التي تواجه العديد من الأزمات المادية، للحصول على التمويل، حتى يكونوا قادرين على مواجهة ظروف الحياة، ومن الجدير بالذكر أن بنك التنمية الاجتماعية حرص على وضع عدة شروط، ليتمكن المواطن من الحصول على تمويل القرض الذي وصل نحو 60 ألف ريال، إذن سوف نتعرف على هذة الشروط، والفئات التي تحصل علي القرض.

شروط الحصول على قرض آهل من بنك التنمية الاجتماعية

حرص بنك التنمية الاجتماعية على إطلاق مجموعة من الشروط التي يجب توافرها، حتى يتمكنوا من الحصول على قرض التمويل، وإليكم الشروط، كالتالي:

لابد أن يكون الشخص حاصل على الجنسية السعودية.

لابد أن يكون الشخص المتقدم موجود في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

يجب أن يتخطى دخل الفرد الشهري 10000 ريال.

لابد أن يحصل المواطن على نموذج كفالة رقم 105 الموجود على الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك.

الفئات التي ستحصل على القرض

حرص بنك التنمية الاجتماعية علي الإعلان عن الفئات التي أصبحت قادرة على الحصول على القرض في السعودية، وإليكم أهمها، كالتالي: