إجراءات وشروط تعديل المهنة في الإقامة.. وخطوات تعديل المهنة إلكترونيا

قد يجهل العديد من الأشخاص عن الشروط الواجب توافرها في الإقامة، فحياة جميع الوافدين تبدأ في المملكة العربية السعودية بإتمام أوراق في البداية، ولابد من ذكر اسم المهنة فيها، فقبل ذلك كان من الصعب تغير اسمها في الماضي، ولكن في حال انتقال العامل من مهنة لابد من تغيير اسم المهنة في الإقامة.

إجراءات وشروط تعديل المهنة في الإقامة

يبحث العديد من الأشخاص حول إجراءات وشروط تعديل المهنة في الإقامة، فحياة جميع الوافدين تبدأ بإتمام كافة الأوراق المتعلقة بالإقامة في بداية الأمر والتي يكون مسجل فيها المهنة، يكون من الصعب تغييرها في السابق، وعند انتقال العامل أو الموظف من مهنة إلى مهنة أخرى، فلابد من تعديل اسم المهنة في الإقامة.

هناك مجموعة من الشروط التي يجب توافرها على الأشخاص المقبلة لتعديل المهنة في نظام الإقامة، وإليكم أهمها، كالتالي:

ضرورة موافقة وزارة العمل على الطلب المقدم لتغيير المهنة الجديدة.

لابد أن يكون المقيم الذي يرغب في تغيير مهنته قد أنهى 3 شهور في المهنة التي يريد تعديلها عند كفيله.

ضرورة عدم وجود أي مخالفات مرورية على المقيم غير مسددة.

ضرورة سريان فترة إقامة العامل.

تطبيق خدمة تعديل مهنة المقيم الوافد لا تتم على العمالة المنزلية.

لابد من وجود المهنة الجديدة في قائمة المهن الموجودة في مكتب العمل.

لابد أن يكون المقيم الذي يرغب في تغيير مهنته في نظام الإقامة مسجل بالفعل في مكتب العمل تبعاً للبيانات المسجلة في طلب تعديل المهنة.

خطوات تغيير مهنة المقيم إلكترونياً

هناك مجموعة من الخطوات التي لابد من إتباعها، حتى يتم تغيير مهنة المقيم بشكل إلكتروني، وإليكم أهمها، كالتالي: