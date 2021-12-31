نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إجراءات وشروط تعديل المهنة في الإقامة.. وخطوات تعديل المهنة إلكترونيا في المقال التالي
قد يجهل العديد من الأشخاص عن الشروط الواجب توافرها في الإقامة، فحياة جميع الوافدين تبدأ في المملكة العربية السعودية بإتمام أوراق في البداية، ولابد من ذكر اسم المهنة فيها، فقبل ذلك كان من الصعب تغير اسمها في الماضي، ولكن في حال انتقال العامل من مهنة لابد من تغيير اسم المهنة في الإقامة.
إجراءات وشروط تعديل المهنة في الإقامة
يبحث العديد من الأشخاص حول إجراءات وشروط تعديل المهنة في الإقامة، فحياة جميع الوافدين تبدأ بإتمام كافة الأوراق المتعلقة بالإقامة في بداية الأمر والتي يكون مسجل فيها المهنة، يكون من الصعب تغييرها في السابق، وعند انتقال العامل أو الموظف من مهنة إلى مهنة أخرى، فلابد من تعديل اسم المهنة في الإقامة.
هناك مجموعة من الشروط التي يجب توافرها على الأشخاص المقبلة لتعديل المهنة في نظام الإقامة، وإليكم أهمها، كالتالي:
- ضرورة موافقة وزارة العمل على الطلب المقدم لتغيير المهنة الجديدة.
- لابد أن يكون المقيم الذي يرغب في تغيير مهنته قد أنهى 3 شهور في المهنة التي يريد تعديلها عند كفيله.
- ضرورة عدم وجود أي مخالفات مرورية على المقيم غير مسددة.
- ضرورة سريان فترة إقامة العامل.
- تطبيق خدمة تعديل مهنة المقيم الوافد لا تتم على العمالة المنزلية.
- لابد من وجود المهنة الجديدة في قائمة المهن الموجودة في مكتب العمل.
- لابد أن يكون المقيم الذي يرغب في تغيير مهنته في نظام الإقامة مسجل بالفعل في مكتب العمل تبعاً للبيانات المسجلة في طلب تعديل المهنة.
خطوات تغيير مهنة المقيم إلكترونياً
هناك مجموعة من الخطوات التي لابد من إتباعها، حتى يتم تغيير مهنة المقيم بشكل إلكتروني، وإليكم أهمها، كالتالي:
- التوجه إلى الموقع الإلكتروني التابع لوزارة العمل.
- النقر على أيقونة الخدمات الإلكترونية التابعة للمنشات.
- ستظهر صفحة جديدة متعلقة بتسجيل الدخول، وفيها يجب إدخال اسم المستخدم، بالإضافة إلى كلمة السر ورمز التحقق.
- سيتم تحديد المنشأة المكتوب عليها المقيم الذي يرغب في تغيير مهنته.
- النقر على أيقونة كلمة تغير مهنة.
- إدخال البيانات المطلوبة، والتي تكون عبارة عن رقم إقامة المقيم، وتحديد المهنة بعد ذلك عن طريق الضغط على أيقونة المهنة الجديدة.
- ستظهر أيقونة بها المهن الجديدة المتوفرة التي يرغب في تسجيلها.
- تحديد المهنة التي يريد الشخص في تغيرها.
- النق على أيقونة إضافة.
- النقر على أيقونة بحث، لتسجيل طلب تغير المهنة.
- سيظهر النموذج المقدم لتغيير المهنة، والذي يشمل على اسم العامل والجنسية والمهنة الحالية، بالإضافة إلى المهنة الجديدة.
- مراجعة جميع البيانات والضغط على إرسال تأكيد الطلب.
- سيظهر نموذج أشعار تغير مهنة وافد، وبعد ذلك النقر على أيقونة طباعة.
- لابد من دفع رسوم تغير المهنة التي تقدر بنحو 1000 ريال سعودي.
- التوجه إلى بوابة وزارة الداخلية أبشر مع الموافقة على تعديل المهنة.
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