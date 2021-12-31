نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ايقاف الدارسة في السعودية بسبب اوميكرون بقرار من وزارة التعليم حقيقة ام لا “التفاصيل كاملة” في المقال التالي

عمر شويل - جدة كشفت عدة مصادر اعلامية منذ قليل أنه فى ضوء ما تردد من أخبار بشأن صدور قرار من وزارة التربية والتعليم بـ ايقاف الدارسة في السعودية بسبب اوميكرون تحسباً لظهور سلالة جديدة من متحور كورونا “أوميكرون” في السعودية، عن نفي تلك الأنباء تماما، مع التأكيد على انتظام سير العملية التعليمية حتى تلك اللحظة وفقا للخطة الزمنية الموضوعة مسبقا.

ايقاف الدارسة في السعودية بسبب اوميكرون

أكدت وزارتي التعليم والصحة والسكان في المملكة العربية السعودية أنه لا صحة لصدور أي قرار مؤخراً بـ ايقاف الدارسة في السعودية بسبب اوميكرون، وأكدت وزارة التعليم في هذا الصدد على أن أي قرارات تتعلق بتعطيل أو تأجيل الدراسة سواء كان في المدارس أو الجامعات يتم اتخاذها بعد دراسة الوضع الوبائيّ جيداً من قبل اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، حيث أشارت الجهات المعنية بأن الوضع الوبائي الحالي للفيروس لا يستدعي اتخاذ مثل هذه الإجراءات.

كما أشارت الوزارة في بيان مشدد لها إلى انتظام سير العملية التعليمية في كافة المدارس بشكل طبيعي، وفقاً للخريطة الزمنية مع الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية التي تضمن الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وباقي أعضاء المنظومة التعليمية، كما ناشدت الوزارة جميع الطلاب وأولياء بعدم الانسياق وراء مثل هذه الأخبار المغلوطة، مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة و الرسمية.

تفاصيل قرار ايقاف الدارسة في السعودية بسبب اوميكرون

ومن جانبها أكدت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية أنه لا داعي تماما للقلق حيث تسعى الوزارة دائما لتطبيق القرار الذي يصب في مصلحة الطالب اولاً، وإذا استدعى الأمر ايقاف الدارسة في السعودية بسبب اوميكرون ستعلن الوزارة عن ذلك بشكل رسمي بكل تأكيد، كما أكدت أنه سوف تستمر المسيرة التعليمية تحت أي ظرف وبأي طريقة تحافظ على صحة وسلامة الطلاب في المقام الأول.

كما أكدت وزارة التعليم على التزام كافة المدارس بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة في جميع المدارس، من استمرار عمليات التعقيم اليومية والالتزام بارتداء الكمامات الطبية، والحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الطلاب، فضلاً عن إلزام كافة المعلمين بالحصول على تطعيم كورونا.