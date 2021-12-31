تمويل سلفة النقدي بدون تحويل الراتب احصل علي 5000 ألاف ريال فوري

سلفة 5000 ريال سعودي، منصة سلفة المعروفة بالمملكة العربية السعودية تقدم سلفة مالية للأشخاص علي شكل قرض وتسديده بالتقسيط المريح، تعد منصة سلفة أول منصة إلكترونية أنشأت بالمملكة السعودية، والتي يحبها الكثير من الأشخاص ويرغبون في الحصول علي مبلغ مالي بسيط من اجل تلبي بعض متطلباتهم الأساسية أو لتسديد ديون من خلها، حيث تقدم منصة سلفة المبلغ المالي وهو ما يتم إعلانه كتمويل شخصي ويقدم بتوافقه مع أحكام الشريعة الاسلامية، فقد أتاحت منصة سلفة الالكترونية التمويل يبدأ من الف ريال سعودي ويصل الي خمسة ألاف ريال سعودي، ويمكن للمواطنين الراغبين في أخذة الحصول عليه بدون تحويل الراتب، والتي تمتاز منصة سلفة أنها تعطي للعميل التمويل فوري خلال دقائق من بعد التقديم ولاكن في حالة ان كان العميل يتوافق مع جميع الشروط التي حددتها منصة سلفة الالكترونية، ولذا فإن الكثير من الأشخاص يهتمون بتمويلات منصة سلفة، فإننا سوف نقوم بتوضيح جميع تفاصيل التمويل الشخصي، عليكم اتباع المقال لتتعرف علي جميع الشروط وكيفية التقديم.

تمويل سلفة الالكتروني لجميع المواطنين بالمملكة

التمويل من منصة سلفة الالكترونية يتوفر لجميع المواطنين بالمملكة العربية السعودية، ولاكن لا بد منم ان يكون العميل المتقدم موظف، فمن اهم ما وضعته منصة سلفة من الشروط ان السلفة المالية متاحه لجميع المواطنين السعودين فقط وليست متوفرة للوافدين، عند القديم يلزم ان يكون العميل المتقدم علي فترة خدمة من العمل لا تقل عن ثلاثة اشهر للعاملين بالقطاع الحكومي العام، أما إذا كان المتقدم يعمل بأحد القطاعات الخاصة، فيجب الا تقل فترة خدمة العمل عن ستة اشهر، وذلك من اجل ان يتم الموافقة للحصول علي التمويل الشخصي فوري، فقد يتيح التمويل للأشخاص الذين لا يقل راتبهم الشهري عن اربع ألاف ريال سعودي.

خطوات التقديم علي التمويل الشخصي من منصة سلفة