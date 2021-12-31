500 الف ريال بدون كفيل لجميع المواطنين بالمملكة السعودية

تمويل شخصي بقيمة 500 الف ريال مقدم من بنك الرياض بالمملكة السعودية، بنك الرياض يقدم عدد كبير من المنتجات التمويلية لجميع الفئات لموظفي القطاع العام والقطاع الخاص وأيضا متاح للقطاع العسكري، ولاكن تختلف الشروط من فئة لأخري، والتي سوف نوضح جميع شروط الحصول علي التمويل الشخصي المقدم من بنك الرياض بدون كفيل.

تعرف علي شروط التمويل الشخصي المقدم من برنامج التمويل

برنامج التمويل الشخصي بالمملكة العربية السعودية، حدد البرنامج بعض الشروط قبل اخذ التمويل الشخصي، والتي يلزم قبل التقديم توافر جميع هذه الشروط والتي سوف نوضحها جميعها كالتالي:

عمر العميل المتاح له التمويل لا ينقص عن ثمانية عشر عام، ولا يزيد عن ستون عام وذلك من اجل اتمام الموافقة علي التمويل الشخصي.

راتبه الشهري عند التقديم لا يقل عن خمسة ألاف ريال سعودي لموظفي القطاع الحكومي.

خدمة العميل علي تقل عن شهراً.

يشترط بتحويل الراتب الشهري موجة لبنك الرياض.

إذا كان العميل المتقدم يعمل بأحد القطاعات الخاصة يجب الا يقل راتبة الشهري عن ثلاثة ألاف ريال سعودي ولا بد من تحويل الراتب الشهري أيضاً موجه بنك الرياض.

مزايا التمويل الشخصي المقدم من بنك الرياض

بنك الرياض السعودي، يعتبر هذا البنك من اكثر البنوك المميزة ومن اهم البنوك بالمملكة العربية السعودية التي تقدم العديد من المنتجات التمويلية المميزة، والتي يعد البنك من اكثر البنوك التي تقدم المنتجات التمويلية التي تنال أعجاب المواطنين المهتمين بأخذ التمويل الشخصي، والتي قد قام بتقديم افضل تمويل شخصي يصل الي 500 الف ريال سعودي، وسوف نوضح جميع مزايا التمويل.

متوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية.

فترة سداد تصل الي خمس سنوات.

يقدم بهامش ربح تنافسي.

يحصل العميل علي تأمين تكافلي.

يصل التمويل الي 500 الف ريال سعودي.

طريقة التقديم علي تمويل بنك الرياض