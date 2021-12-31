تمويل نقدي 50,000 ريال بدون كفيل غارم أو تحويل الراتب بالتقسيط الميسر

تمويل نقدي يصل إلى 50,000 ريال بفترة سداد ميسرة لجميع العملاء حتى 24 شهر في المملكة ذلك عبر شركة إمكان للتمويل التي توفر خدمات عديدة للمواطن السعودي حيث أصبح من السهل الحصول عليه عبر تطبيق الجوال التابع إلى شركة إمكان بشرط توفير جميع الضمانات والشروط الواجبة للتمويل ومنها توفير سجل ائتماني وأن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويمتلك الهوية الوطنية سارية المفعول ويبلغ من العمر 25 عام على الأقل وقد حددت شركة إمكان الحد الأدنى للتمويل في السعودية هو 2000 ريال سعودي بموافقة فورية عند التقديم مع توفير مزايا التمويل التي من ضمنها الحصول على التمويل الميسر النقدي بدون كفيل وبلا تحويل للراتب الشهري عبر تمويل شركة إمكان السعودي داخل أراضي السعودية.

مميزات التمويل النقدي لدى شركة إمكان للتمويل

يمتاز التمويل بالتقسيط الميسر الشهري لمدة سنتين على الأكثر ولكن هناك الكثير من المواطنين السعوديين الذين يريدون الحصول على التمويل الميسر لدى شركة إمكان للتمويل لما توفره من مزايا تمويلية عديدة في السعودية عام 1443 هجريًا التي سوف نوضحها بالتفصيل اليوم كما يلي:

التمويل يمتاز بأنه متوافق ومطابق مع معايير الشريعة الإسلامية في المملكة العربية السعودية.

تمويل بدون كفيل غارم سعودي أو بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري عبر شركة إمكان للتمويل.

التمويل الميسر بموافقة فورية لجميع المواطنين السعوديين الراغبين في طلب التمويل لدى شركة إمكان.

توفير التمويل بفترة سداد ميسرة من سنة حتى سنتين على الأكثر بموافقة شركة إمكان للتمويل.

شروط التقديم على التمويل النقدي لدى شركة إمكان