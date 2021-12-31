نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعرف نتائج أهلية الضمان المطور 1443 الموارد البشرية الاستعلام sbis.hrsd.gov.sa برقم الطلب في المقال التالي

عمر شويل - جدة التعرف على نتائج أهلية الضمان المطور 1443، من أهم كلمات البحث في المملكة العربية السعودية خلال الفترة الأخيرة، حيث قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بفتح باب التسجيل على نظام الضمان الاجتماعي الجديد بدايةً من 20 نوفمبر 2021 ويستمر حتي 23 مايو 2022، على أن يكون من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية التابعة للوزارة، هذا وقد حددت الوزارة شروط للاستحقاق والأهلية لمن يرغب في التسجيل لضمان الحصول على راتب الضمان الاجتماعي في النظام الجديد، ويتساءل المواطنين بالمملكة العربية السعودية عن موعد إعلان الأهلية لنظام الضمان المطور وتاريخ الصرف، نظراً لما يقدمه نظام الضمان الاجتماعي المطور من مزايا وأهداف للمتقدمين الجُدد، لذلك حرص موقعنا المتميز “ثقفني” على توفير المعلومات الصحيحة، حتي يتمكن متابعينا الكرام من معرفة كل ماهو جديد أول بأول.

نظام الضمان الاجتماعي المطور 1443

استحداث نظام للضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية، من أهم ما سعت إليه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ضمن أعمال التجديد والتطوير الذي تشهدها العديد من الخدمات المقدمة للمواطنين بالسعودية، وذلك لضمان وصول الخدمة لمستحقيها مع رفع مستوي الاستفادة وتحقيق الغرض منها، لذلك تم إطلاق التسجيل على نظام الضمان الاجتماعي المطور لتحديد المستحقين لصرف معاش الضمان.

موعد صدور نتائج أهلية الضمان المطور 1443

ينتظر عدد كبير من مواطني المملكة العربية السعودية، إعلان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

عن الموعد الرسمي لصدور نتائج الأهلية لنظام الضمان الاجتماعي الجديد.

حيث أكدت الوزارة عند بدء التسجيل أن الطلب يتم فحصه خلال 15 يوم.

على أن يتم الرد بالقبول أو الرفض عبر رسائل نصية.

على الهاتف النقال المسجل في البيانات خلال عملية التسجيل على النظام الجديد.

هذا ويستطيع المسجلين الجُدد معرفة نتائج الأهلية من خلال رابط التسجيل برقم الطلب.

عند تحديد تاريخ صدورها بمعرفة الموارد البشرية.

رابط الاستعلام عن نتائج الأهلية في الضمان المطور 1443

الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية “hrsd.gov.sa“.

أو الدخول المباشر على منصة الحماية الاجتماعية “sbis.hrsd.gov.sa“.

كتابة رقم الطلب والرقم المدني.

تسجيل رمز التحقق الموجود أسفل الشاشة.

الدخول على نتائج الأهلية.

الضغط على عرض.

موعد الصرف لراتب الضمان المطور

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على أن نتائج الأهلية لنظام الضمان المطور ستكون خلال شهر ديسمبر 2021، على أن يكون موعد صرف أول راتب في النظام الجديد سيكون يناير 2022، مع العلم أن عملية التسجيل مستمرة حتي مايو 2022، وقد حددت الوزارة عدة شروط للاستحقاق نستعرضها معكم فيما يلي.

شروط الاستحقاق في النظام الاجتماعي المطور