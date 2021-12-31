تحديث رابط وظائف الدفاع المدني السعودي 1443 وظائف صحية للرجال التقديم عبر جدارة masar.gov.sa

رابط وظائف الدفاع المدني السعودي 1443، من أهم كلمات البحث حالياً بعد إعلان المديرية العامة للدفاع المدني عبر موقعها الرسمي على تويتر، عن حاجتها لشغل عدد 13 وظيفة صحية للرجال ويتم التقديم إلكترونياً، من خلال منظومة التوظيف جدارة خلال مدة محددة للتسجيل، مع ضرورة توافر الشروط والمؤهلات للقبول على الوظائف المطلوبة، ونظراً للأهمية الكبيرة التي تحتلها الوظائف العسكرية بالسعودية، فإن موقعنا المتميز دائماً “ثقفني” يعمل على التغطية المستمرة لهذه الوظائف وعرض تفاصيلها، وخلال السطور التالية نوضح لكم الرابط الرسمي للتقديم وتفاصيل الخبر.

رابط وظائف الدفاع المدني السعودي 1443

الدخول على منظومة التوظيف جدارة “masar.gov.sa“.

تسجيل بيانات الدخول.

اختيار الوظيفة المتقدم عليها.

كتابة بيانات المتقدم كاملة وصحيحة.

الموافقة على الشروط والأحكام.

الضغط على حفظ البيانات وإرسال الطلب.

موعد التسجيل على الوظائف المطلوبة

يبدأ التسجيل على الوظائف الصحية للرجال التي أعلنت عنها المديرية العامة للدفاع المدني بالسعودية، بدايةً من يوم الخميس الموافق 3 جمادي الثاني 1443، الموافق 6 يناير 2022، ويستمر التقديم حتي يوم الخميس الموافق 10 جمادي الثاني 1443، الموافق 13 يناير 2022.

آلية التقديم على وظائف الدفاع المدني

الدخول على منظومة التوظيف جدارة من الرابط الموضح بعاليه.

التأكد من صحة البيانات المسجلة على المنصة.

في حالة صحة البيانات يتم الضغط على أيقونة الإعلانات الوظيفية.

تحديد الرغبة في الدخول للإعلان بالضغط على المربع بعلامة صح.

الاختيار من بين الوظائف المعلن عنها ثم حفظ الطلب.

في حالة وجود اختلاف في البيانات المسجلة على المنصة يتم تقديم اعتراض لفحص الخطأ بمعرفة وزارة الموارد البشرية.

إذا كان هناك اختلاف بين البيانات المسجلة والمستندات المقدمة خلال القبول سيتم استبعاد المتقدم.

شروط التقديم على وظائف المديرية العامة للدفاع المدني

أن يكون المتقدم من خريجي الدرجات العلمية لعام 2016 فما فوق حسب التخصصات المناسبة للوظائف المطلوبة.

الترشيح يكون للأعلى معدل وذلك للمعدلات 50% فما فوق، وإذا تساوي المعدل يتم اختيار الأحدث في سنة التخرج.

يتم الترشيح لمن حصل على أعلى النقاط خلال المقابلة الشخصية، وفي حالة التساوي يتم اختيار الأحدث في التخرج.

الوظائف المُعلن عنها للرجال فقط.

يجب توافر التقييم المهني وبطاقة التسجيل المهني سارية المفعول، ومصدق عليها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

في حالة حصول المتقدم على مؤهله العلمي من خارج المملكة أن يتوافر قرار معادلة مصدق عليه من وزارة التعليم السعودية.

التقديم يتم خلال الفترة المحددة بحيث أنه إذا تم التقديم بخلاف ذلك لن يلتفت للطلب.

كل الوظائف المطلوبة تتطلب مقابلة شخصية.

يتم مطابقة البيانات للمتقدمين خلال المقابلة الشخصية وفي حالة وجود اختلاف سيتم الاستبعاد.

الترشيح النهائي للوظائف المطلوبة سيكون عقب الانتهاء من المطابقة والمقابلة الشخصية.

المديرية العامة للدفاع المدني

تم تأسيس جهاز الدفاع المدني السعودي عام 1343 هجرياً، للعمل على حماية الأفراد والممتلكات العامة والخاصة من أخطار الحريق، ولا تقتصر مهام الدفاع المدني على مكافحة الحريق بل يمتد لتأمين المرافق العامة والمواصلات من الحوادث خاصةً خلال الكوارث والحروب، والعمل على حماية ثروات البلاد وإغاثة المنكوبين في أي وقت وأي مكان.