تسجيل منصة الضمان الاجتماعي المطور للدعم والحماية 1443 الاستعلام برقم السجل المدني

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عمر شويل - جدة الضمان الاجتماعي المطور هو أحد الأنظمة التي استحدثتها الموارد البشرية، وأطلقت منصة الدعم والحماية الاجتماعية؛ لكي تتمكن الفئات المستهدفة من التسجيل وإنشاء حساب جديد للحصول على الدعم المخصص، حيث تستهدف الموارد البشرية بعض الأسر السعودية التي تنطبق عليها شروط الضمان الاجتماعي؛ لتحسين المستوى المعيشي، وتوفير الدعم المادي الذي يساهم في تلبية الاحتياجات الأساسية، ليس هذا فحسب، بل تقديم التدريب والتأهيل الذي يساهم في الالتحاق بالوظائف التي تحولهم إلى أسر منتجة مستقلة ماديًا.

الضمان الاجتماعي المطور

أطلقت وزارة الموارد البشرية منصة الضمان الاجتماعي المطور للدعم والحماية الاجتماعية، وفتحت باب التسجيل في نوفمبر الماضي للأفراد المستحقين الدعم المالي؛ وذلك لتحويلهم إلى أشخاص منتجين من خلال تقديم فرص التدريب التي تمكنهم من الحصول على فرص عمل مناسبة، بالإضافة إلى توفير الحد الأدنى من المتطلبات الأساسية، فضلًا عن الوقوف بجانب الأسر الأشد احتياجًا في حالات الأزمات والكوارث، حيث تجمع الوزارة تلك الأموال من مصادر متعددة، منها الزكاة، والهبات والصدقات، وخزينة الدولة.

تسجيل منصة الضمان الاجتماعي المطور

بدأ التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية في 20 من نوفمبر 2021، ويستمر حتى 23 يوليو 2022، للأسر التي تنطبق عليها شروط الضمان الاجتماعي الجديد، وذلك بالخطوات الآتية:

الدخول إلى منصة الضمان الاجتماعي المطور. النقر على خيار التسجيل أو تسجيل جديد في حالة التسجيل لأول مرة. العمل على تعبئة الحقول بالمعلومات المطلوبة. القيام بإدخال رمز التفعيل المرسل عبر رقم الجوال، ثم النقر على تحقق. التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية، ثم الانتقال إلى الملف الموحد. العمل على إدخال بيانات الأسرة والتابعين، والتعليم والدخل والعمالة وغيرها بدقة. اختيار البرنامج من خلال النقر على زر تقديم.

شروط الضمان الاجتماعي

حددت الموارد البشرية شروط أساسية لصرف الضمان الاجتماعي المطور والتسجيل في المنصة، كان من أهمهم الجنسية السعودية والإقامة الدائمة، ولكن استثنت الوزارة زوجة السعودي، الأرملة أو المطلقة السعودية التي ترعى أبنائها من أب غير سعودي، والأرامل والأيتام وذوي الإعاقة، بالإضافة إلى الشروط الآتية:

الراتب الشهري لا يتجاوز الحد الأدنى للمعاش، الذي يكون 1100 لرب الأسرة، و 550 لكل فرد.

المتطلبات التي حددتها الوزارة في مجال خدمات التعليم والصحة وغيرها.

الالتزام ببرامج التدريب للقادرين من الأسر المستحقة لذلك.

الإقامة خارج مراكز الإيواء الحكومية.

الممتلكات لا تزيد عن الحد المانع.

متى يتوقف صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور

يتوقف صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور في حالة مخالفة الشروط العامة التي حددتها الموارد البشرية، حتى مع التسجيل في منصة الضمان الاجتماعي المطور، بالإضافة إلى الحالات الآتية:

تسجيل بيانات غير صحيحة.

عدم الاهتمام بتحديث البيانات في الفترة التي حددتها الموارد البشرية، وهي 30 يوم من تاريخ الإبلاغ بضرورة تحديث الضمان الاجتماعي.

في حالة التنازل عن المعاش.

وفاة المستفيد.

عدم الاهتمام بالتدريب والتأهيل للقادرين من أفراد الأسرة.

التكاسل عن البحث عن فرص عمل، وعدم التسجيل على المنصات المخصصة لذلك.

استعلام الضمان الاجتماعي برقم السجل المدني

بعد التسجيل في منصة الضمان الاجتماعي المطور وظهور نتائج استحقاق الضمان الاجتماعي، يستطيع المستفيدين الاستعلام عن معاش الضمان إلكترونيًا عبر بوابة الموارد البشرية، بالخطوات التالية:

انتقل إلى رابط الموارد البشرية الرسمي hrsd.gov.sa. سجل دخولك إلى الموقع. انتقل إلى الخدمات الإلكترونية. اختر خدمات الاستعلام ثم استعلام الضمان الاجتماعي برقم السجل المدني. سجل رقم السجل المدني ثم استعلم.

رابط منصة الضمان الاجتماعي المطور

خصصت وزارة الموارد البشرية رابط منصة الضمان الاجتماعي المطور الإلكتروني https://sbis.hrsd.gov.sa؛ لتسهيل إجراءات التسجيل في البرامج المتاحة على المواطنين، وسهولة الاستعلام عن موعد صرف معاش الضمان، وغيرها من الخدمات المتاحة على المنصة، وقد أكدت الوزارة على أن المنصة الجديدة والقديمة تعملان بالتوازي، وسيتم نقل المستحقين بشكل تدريجي، ودراسة طلبات المسجلين الجدد خلال شهر ديسمبر، على أن يتم الإعلان عن نتائج الضمان الاجتماعي و صرف أول معاش مستحق في يناير المقبل.