800 ألف ريال تمويل سعودي للسيدات وللشباب وكبار السن بدون كفيل

تمويل البنك السعودي الاستثماري بأفضل قيمة مالية، حيث يتوفر التمويل لجميع المواطنين الموظفين بالمملكة السعودي سواء للشباب او لكبار السن وللنساء أيضاً، ويتوفر للموظفين العاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، والتي يمكن الحصول علي التمويل فوري ولاكن إذا تم توافر جميع المستندات المطلوبة، وسوف نوضح جميع الشروط والمستندات المطلوبة.

مميزات التمويل الشخصي

معتمد من الهيئة الشريعة من البنك. يمكن الحصول علي تمويل إضافي بعد سداد نسبة من التمويل. إعادة التمويل بعدما يتم السداد. يحصل العميل علي الاعفاء من المديونية في حالة الوفاة أو العجز الكلي (لاقدر الله) التمويل بدون الحاجة الي كفيل. الحصول علي التمويل فوري إذا تم الموافقة علي الشروط استكمال جميع المستندات. التمويل فترة سداد تصل الي خمس سنوات سداد كحد اقصي، 6 شهور كحد ادني. قيمة التمويل تبدأ من 50 الف ريال سعودي وتصل الي 1,500,000.

المستندات المطلوبة عند اخذ التمويل

يجب تحضير جميع المستندات قبل التقديم لكي يتم الموافقة فورية عند طلب التمويل الشخصي وسوف نوضح جميعها كالتالي:

قم بتعبئة جميع النماذج المطلوبة من البنك.

تقديم خطاب تعريف من جعة العمل يشتما الراتب الشهري وتاريخ الالتحاق بخدمة العمل.

تقديم خطاب تحويل الراتب موجه الي البنك السعودي الاستثماري.

صورة من بطاقة الهوية الوطنية ولا بد من ان تكون سارية المفعولية.

الشروط:

يقدم البنك السعودي الاستثماري التمويل لجميع المواطنين بالمملكة العربية السعودية ولأكنه أوضح انه متاح للأشخاص الحاملين الجنسية السعودية فقط وليس للمقيمين، كما انه وضع عدة شروط اخري سوف نقوم بتوضيح جميعها كالتالي: