رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية sbis.hrsd للتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

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عمر شويل - جدة أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية بالتزامن مع تفعيل نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد؛ وذلك لكي يتمكن المستفيدون الجديد من التسجيل في الضمان، وأكدت على أن المنصتين تعملان معًا في استقبال طلبات الراغبين في التقديم على الضمان الاجتماعي الجديد، جاء هذا في إطار التحول نحو الرقمية وتوفير الخدمات الحكومية إلكترونيًا، بهدف تسهيل الحصول عليها في أي وقت، من خلال المنصات الإلكترونية الرقمية الخاصة بكل جهة حكومية.

منصة الدعم والحماية الاجتماعية

تعد منصة الدعم والحماية الاجتماعية هي المنصة الرسمية التي خصصتها وزارة الموارد الشرية لاستقبال طلبات المستخدمين الراغبين في التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد، والحصول على الدعم المادي، الذي يساعد المستفيدين الذين تنطبق عليهم شروط الضمان الاجتماعي في تحسين المستوى الاجتماعي والاقتصادي، وقد أعلنت الوزارة أن باب التقديم على معاش الضمان الاجتماعي مفتوح الآن عبر رابط المنصة الرسمي sbis.hrsd.gov.sa، وتستمر في استقبال الطلبات حتى 23 مايو 2022 المقبل.

التسجيل في منصة الدعم والحماية

يتطلب التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد إنشاء حساب مستخدم جديد، وتعبئة البيانات الأساسية، وإرفاق المستندات؛ حتى يتم دراسة الطلب ومطابقة البيانات والإعلان عن نتائج الأهلية، وذلك وفق الخطوات الآتية:

الانتقال إلى رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية. النقر على تسجيل مستخدم جديد. العمل على تسجيل رقم الهوية والجوال وتاريخ الميلاد. التسجيل في منصة الدعم والحماية بعد إدخال كود التفعيل. القيام بتعبئة البيانات الأساسية المطلوبة لذلك. الإفصاح عن بيانات الدخل والسكن والتعليم، والممتلكات والتابعين وغيرها. الانتقال إلى برامج الدعم المتاحة ثم الاختيار من بينها.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي

حددت وزارة الموارد البشرية معايير استحقاق الدعم المخصص في نظام الضمان الاجتماعي الجديد، وأكدت على أن الدعم لا يتوقف عن فئة دون غيرها، ولكن يتوقف بناءً على قيمة الدخل الشهري، الذي إذا تجاوز الحد المانع للصرف نتج عنه توقف الدعم، لذلك من أهم شروط التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية:

ألا يتجاوز الدخل الشهري للأسرة أو الأفراد الحد المانع للصرف. أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ومقيم بشكل دائم داخل السعودية، مع استثناء بعض الفئات. أن تكون إقامة الفئات المستثناة من شرط الجنسية سارية الصلاحية. ألا يكون المتقدم مقيم في أحد دور الإيواء الحكومية. أن تقدم السعودية المتزوجة من أجنبي مستند رسمي يثبت الزواج. ألا يمتلك المتقدم أصول ذات قيمة عالية. أن يلتزم بالمتطلبات التي حددتها الوزارة المتعلقة بالصحة والتعليم للأبناء، فضلًا عن الالتزام ببرامج التدريب والتأهيل للقادرين.

وقد أشارت الوزارة إلى الفئات المستثناة من شرط الجنسية للتسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية عبر الرابط الرسمي، وهم زوجة السعودي الأجنبية، أرملة ومطلقة المواطن السعودي التي تعول أبناءها، وأبناء الأرملة والمطلقة من زوج أجنبي، الأيتام وذوي الإعاقة الذين لديهم بطاقات تنقل، الأرامل ذات الأيتام الذين لديهم بطاقات تنقل أيضًا.

رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية

كشفت وزارة الموارد البشرية عن رابط منصة الضمان الاجتماعي المطور للدعم والحماية https://sbis.hrsd.gov.sa، بالتزامن من الإعلان عن تفعيل نظام الضمان الاجتماعي المطور، وأتاحت فرصة التسجيل للمستفيدين الجدد، بشرط الإطلاع على الشروط والأحكام قبل التسجيل؛ لأن الإخلال بأحد شروط الضمان المطور ينتج عنه عدم الأهلية والاستحقاق، كما أن الوزارة حددت شهر ديسمبر لدراسة طلبات التسجيل، وسيتم إرسال رسائل تفيد نتائج استحقاق الضمان الاجتماعي للمسجلين بشكل تدريجي، على أن يتم صرف أول معاش في شهر يناير 2022.