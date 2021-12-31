نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في برنامج ريف reef.gov.sa ورقم برنامج ريف الموحد في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التسجيل في برنامج ريف ورقم برنامج ريف الموحد هو مايبحث عنه العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية من أجل الحصول على دعم برنامج ريف التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية، حيث يقوم برنامج ريف بتقديم دعم مادي لكافة المستفيدين الذين انطبقت عليهم شروط الحصول على دعم البرنامج.

برنامج ريف

ويستهدف برنامج ريف تقديم الدعم المادي للعديد من الأسر الريفية والمنتجة في العديد من المجالات داخل المملكة العربية السعودية، وذلك بهدف زيادة من إنتاجهم الزراعي والحيواني وتحسين الثروة السمكية، وهو ماينعكس بشكل كبير على زيادة الانتاج في المملكة العربية السعودية مما يساعد في تحقيق إكتفاء ذاتي وتقليل الاستيراد من الخارج.

القطاعات الزراعية التي يدعمها برنامج ريف

ويقدم برنامج ريف الدعم في عدد من القطاعات الزراعية، والتي حددها البرنامج خلال هذه الآونة، فيما قد يقوم فيما بعد البرنامج بتحديد العديد من الأنشطة الزراعية الأخرى خلال الفترات المقبلة، ولعل أبرز هذه القطاعات الزراعية التي يقدم برنامج ريف الدعم لها في الوقت الحالي هي:

زراعة المحاصيل البعلية.

زراعة البن.

تربية النحل وإنتاج العسل.

زراعة الفل الجيزاني والنباتات العطرية.

زراعة الورد الطائفي والجوري.

زراعة الفراولة.

زراعة العنب.

زراعة المانجو.

زراعة الليمون.

رابط برنامج ريف

ومنذ بدء الاعلان عن برنامج ريف في أول أيامه بدأ العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية بالبحث عن رابط منصة ريف الالكترونية من أجل التقديم في برنامج ريف من أجل الحصول على دعم البرنامج والإطلاع على شروط الحصول على الدعم المقدم من قبل البرنامج، ومن أجل الاستفادة من دعم برنامج ريف فكل ماعليكم هو الدخول إلى موقع برنامج ريف على الانترنت وعنوانه reef.gov.sa.

رقم برنامج ريف الموحد

وكان برنامج ريف قد أعلن عن رقم موحد من أجل الاتصال بالبرنامج والإجابة عن كافة الأسئلة والاستفسارات التي يرغب المتقدمون للبرنامج في الحصول على إجابتها، ومن أجل الاتصال ببرنامج ريف فكل ماعليكم هو الاتصال عبر رقم ريف الموحد وهو: 19930، حيث يمكن الاتصال بالرقم الموحد يومياً من الساعة الثامنة صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، وحتى الساعة الرابعة مساءً.