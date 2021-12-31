رابط تقديم وظائف الدفاع المدني 1443 على رتبة جندي وشروط القبول بالمديرية عبر أبشر

تقديم وظائف الدفاع المدني 1443، مازلنا متابعينا الكرام نتابع معكم جميع التفاصيل التي تخص وظائف الدفاع المدني، حيث يبحث المواطنين الوقت الحالي عن رابط تقديم وظائف الدفاع المدني 1443، وذلك بعد أن أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي داخل وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن بدء الإدارة لاستقبال طلبات التسجيل والقبول بوظائف الدفاع المدني للرجال لعام 1443 على رتبة جندي، ويتساءل الكثيرون عن رابط التقديم على هذه الوظائف وشروط التقديم عليها مع عدد كبير من الأسئلة، والجدير بالذكر أننا سوف نقوم بتسليط الضوء الآن على جميع التفاصيل التي تخص الإعلان عن هذه الوظائف.

تقديم وظائف الدفاع المدني 1443

قامت الإدارة العامة بالقبول المركزي بداخل وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بالإعلان عن موعد تقديم وظائف الدفاع المدني 1443 على رتبة جندي، والجدير بالذكر أن عملية التقديم بدئت من أول يوم السبت الموافق 20/1/1443 الماضي، واستمرت عمليات التسجيل حتي يوم 2/9/2021، مع العلم أن عملية التقديم تتم عبر بوابة القبول توظيف أبشر، ثم أعلنت اليوم من جديد عن قبول المواطنين بحيث يبدأ التقديم من اول الخميس المقبل الموافق السادس من يناير لعام 2022 وينتهي الخميس الموافق الثالث عشر من يناير 2022، وتأتي شروط وظائف التقديم على الدفاع المدني وفقًا للشروط التالية:

يجب أن يكون المتقدم حسب السلوك والسمعة وسيرته حسنة وغير مسبوق عليه بأي تهمة في الشرف أو الأمانة.

يجب ألا يكون سبق له التعيين في أي وظيفة عسكرية أو تم إنهاء خدماته العسكرية.

يجب ألا يكون متزوج بإمراة غير سعودية.

يجب أن يجتاز المتقدم جميع إجراءات القبول وجميع الاختبارات.

يجب أن يكون طول المتقدم متناسب مع الوزن وفقًا للائحة الطبية.

رابط تقديم وظائف الدفاع المدني 1443

يمكن للمواطنين الدخول على رابط تقديم وظائف الدفاع المدني 1443، وذلك عبر بوابة أبشر توظيف، حيث تأتي خطوات التقديم على النحو التالي: