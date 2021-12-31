نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرامكو تطبق أسعار الديزل الجديدة في السعودية 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أجرت شركة أرامكو السعودية عملية مراجعة سنوية طالت أسعار الديزل وأسعار الأسفلت اعتبارًا من اليوم الجمعة 31 ديسمبر 2021 ودعت أصحاب محطات الوقود إلى الإطلاع على أسعار الديزل والأسفلت الجديدة حتى لا يتعرضوا للغرامة والعقوبات المقررة في حالة بيع أسعار الوقود بأعلى من الأسعار الرسمية المعلنة باعتبار أن الشركة هي المسؤول الأول عن تحديد أسعار البنزين والديزل والمازوت وغيرهم من المشتقات النفطية.

أسعار الديزل الجديدة في السعودية

وبموجب آخر تحديث فقد جاءت أسعار الديزل الجديدة في السعودية كما يلي:

الديزل = 0.63 ريال للجالون.

غاز البترول المسال : 0.75 ريال للمتر المكعب.

الكيروسين : 0.70 ريال لكل لتر.

أسعار البنزين في السعودية

يذكر أنه يتم إعلان أسعار البنزين الجديدة في السعودية في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي ويتم العمل بها في اليوم التالي أي يوم 11 في الشهر الميلادي ويستمر العمل بها لمدة شهر كامل ووفقًا لآخر تحديث لأسعار البنزين في السعودية فقد جاءت كما يلي:

سعر بنزين 95 في السعودية = 2.33 ريال لكل لتر.

أما سعر بنزين 92 في السعودية فوصل إلى 2.18 ريال لكل لتر.

سياسة أرامكو في مراجعة أسعار البنزين والديزل

يذكر أن شركة أرامكو تتبنى سياسة مراجعة أسعار الوقود بشكل دوري بهدف الحد من تأثر المستهلك بالتذبذبات التي تحدث في أسعار التصدير ويتم التحديث وفقا لما يلي:

يتم تحديث أسعار البنزين بشكل شهري. بينما يتم تحديث سعر الديزل والأسفلت ( المازوت ) مرة كل سنة يوم 31 ديسمبر.

طريقة اختيار نوع البنزين المناسب للسيارة

يذكر أن كل سيارة جديدة تأتي بتوصية من المصنع أو الشركة المنتجة بنوع البنزين ويتم تحديد النوع من خلال ما يعرف برقم الأوكتان والذي يعد مقياسا لقدرة مقاومة الوقود للاحتراق داخل المحرك وكلما كان الرقم أقل كان الاحتراق أسرع بمعنى أن بنزين 90 أوكتان يتم احتراقه في المحرك بشكل أعلى من بنزين 95 أوكتان ويزيد المعدل طبعًا في حالة السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي.

ولا ينصح بأي حال من الأحوال بتغيير نوع الوقود الموصى به في بطاقة السيارة إلا في حالة الضرورة وعدم تكرار الأمر مرتين متتاليتين بأي حال من الأحوال.