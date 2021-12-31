نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض البنك الأهلي السعودي والاوراق المطلوبة والشروط وكيفية فتح حساب في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض البنك الأهلي السعودي والاوراق المطلوبة والشروط وكيفية فتح حساب ٬ يساعد على تلبية احتياجات مشتركي البنك بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ، كما يقدم لهم خدمات مصرفية بشكل مميز ، وحلول مصرفية مبسطة ، لذلك من خلال موقع ثقفني سنعرض لكم العروض الجديدة للبنك الوطني ، وسنوفر لك كل المعلومات التي تحتاجها حول هذا الموضوع.

عروض البنك الأهلي السعودي

تأسس البنك الأهلي التجاري في المملكة العربية السعودية عام 1953 ، وأصبح من أكبر البنوك داخله في أنشطة الأسواق المالية. أول بنك سعودي يقدم خدماته وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

حيث سعى البنك الأهلي لإرضاء عملائه وتقديم كل ما هو جديد. ومن أجل تسهيل المعاملات المالية ، وتشجيعهم على الادخار والاستثمار ، فقد وفرت لهم العديد من المزايا والخدمات المصرفية ، بعضها معفى من الرسوم الإدارية.

ولم يقتصر البنك على هذا الأمر ، بل أطلق أيضًا حملة عروض البنك الأهلي التجاري الجديدة ، والتي تهدف إلى تلبية تطلعات واحتياجات عملائه ، حيث سنطلعكم أدناه على عروض تمويل البنك الأهلي التجاري

عرض التمويل الأهلي التأجيري

هذا العرض هو خدمة بنكية يقدمها البنك الأهلي التجاري وفق أحكام الشريعة الإسلامية ، حيث تم بناء هذا العرض على أساس عقد الإيجار ، بتقديم طلب إيجار لسيارة معينة للعميل ، ثم يشتريه البنك ، ثم يؤجره له مقابل أجر معلوم ولفترة معينة.

بالإضافة إلى ذلك ، يقدم البنك أسهل الإجراءات المصرفية حول هذا العرض ، من خلال منح العميل مرونة عالية في توزيع الأقساط حسب راتبه الشهري ، وتزويده بخدمة تأمين شاملة. إضافة إلى ذلك فإن لهذا العرض العديد من المزايا التي سنشرحها فيما يلي:

يتم التمويل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.

الحد الأدنى للراتب لمقدم الطلب في العرض 2500 ريال سعودي.

يدعم البنك التمويل بهذا العرض للسعوديين وكذلك للمقيمين في المملكة العربية السعودية.

لا يشترط عرض الإيجار وجود ضامن مدين.

يتميز هذا العرض بسرعة إنجاز إجراءاته.

لا يشترط على العميل تحويل الراتب.

الإيجار الشهري سهل ، ويستمر حتى 5 سنوات ، بما في ذلك خدمة التأمين خلال فترة الإيجار.

المستندات المطلوبة في التمويل الأهلي التأجيري

تشمل المشاركة في هذا العرض تقديم مجموعة من المستندات ، والتي تشمل ما يلي:

اذكر سعر السيارة التي يريد العميل استئجارها.

نسخة من بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول مع إبراز أصل الهوية.

خطاب من جهة العمل.

نسخة من رخصة سارية المفعول.

لأصحاب المؤسسات تقديم كشف حساب لآخر ستة أشهر صادر عن البنك الأهلي.

أصل خطاب التأمين الاجتماعي لصاحب المعاش.

التمويل العقاري من البنك الآهلي

استكمالاً لعروض البنك الأهلي الجديد نقدم لكم عرض تمويل الأهلي العقاري حيث يتم الحصول على هذا العرض بدون رسوم إدارية وبنسبة سنوية تنافسية تصل إلى 5.21٪.

هدف البنك من خلال هذا العرض هو تقديم منتج مخصص يحاكي تطلعات وأحلام العملاء من أجل الحصول على منزل أحلامهم ، من خلال تزويدهم بالتمويل العقاري ، والذي يتضمن مجموعة من المزايا كما سنوضح فيما يلي:

جميع حلول التمويل العقاري المتقدمة من البنك الأهلي التجاري متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

الإعفاء من كافة الرسوم الإدارية للتمويل التكميلي مع هذا العرض.

سهولة إجراءات هذا العرض والتي لا تتطلب زيارة الفرع. يمكنك التقدم بطلب للحصول عليه من خلال زيارة الموقع الرسمي للبنك.

يمكن للعميل الحصول على تمويل يصل إلى 7 مليون ريال سعودي.

يصل مبلغ التمويل على المنزل الأول إلى 90٪ ، بينما يصل تمويل المنزل الثاني إلى 70٪.

التمويل بهامش ربح ثابت ، وهذا هو سبب كونه عرضًا مرنًا.

شروط التمويل العقاري من البنك الآهلي

للتقدم لهذا العرض الخاص ضمن قائمة عروض البنك الأهلي الجديدة ، يجب توفر ما يلي:

أن يكون عمر المتقدم ما بين 20 إلى 60 سنة لا أقل أو أكثر. أن يحمل الجنسية السعودية. الحاجة إلى دخل شهري لا يقل عن 3000 ريال سعودي ؛ وذلك لضمان قدرته على سداد قرض الرهن العقاري. يجب أن يكون العميل موظفًا دون انقطاع ، لمدة شهر على الأقل. تقديم دفعة أولى من 10٪ إلى 30٪ من التمويل حسب قطاع العميل.

البطاقات الائتمانية من البنك الآهلي

من خلال هذا العرض ، أتاح البنك الأهلي التجاري لعملائه الذين تقدموا بطلب للحصول على بطاقة الأهلي الائتمانية التمتع بالإعفاء من الرسوم السنوية للسنة الأولى منها ، وكذلك السماح لهم بتحويل أي عملية شراء بقيمة 750 ريالًا أو أكثر من خلال برنامج السداد السنوي. ومن أهم مزايا هذا العرض ما يلي: