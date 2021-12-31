وزارة الثقافة تطلق مبادرة عام القهوة السعودية لعام 2022

وزارة الثقافة بالمملكة العربية السعودية قد أطلقت مبادرة خاصة عن الهوية البصرية الخاصة وقد أُطلق عليها مبادرة “عام القهوة السعودية” والتي سوف تكون مرافقة لجميع الأنشطة وكافة التفعيلات وجميع التصاميم التي سوف تقدمها الوزارة، كما ستقدمها الحكومة لجميع شركاؤها من خلال بوابة كافة الجهات الحكومية والهيئات الخاصة وذلك خلال عام 2022 وذلك من أجل الاحتفال بالقهوة السعودية وما تحمله من معاني ثقافية شاملة، وقد أكدت وزارة الثقافة بأن هذه المبادرة من المبادرات الهامة التي تشهدها المملكة العربية السعودية خلال الفترة الحالية، نظراً للمردود الهام المتوقع تحصيلها خلال تفعيلها، وسوف نوضح لكم آليات الاحتفال بيوم القهوة السعودية بالمملكة.

فعاليات عام القهوة السعودية

استوحت وزارة الثقافة الشعار الخاصة بالهوية وهو “الفنجال” بما يشير بعدة معاني تكون مرتبطة بالقهوة والتعبير عن معاني الكرم والضيافة التي توفرها المملكة العربية السعودية.

وقد أعلن وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، عن توفير هذه المبادرة وتسميتها بعام القهوة السعودية خلال العام الجديد 2022، وقد خصصت وزارة الثقافة موقع إلكتروني خاص بهذه المبادرة، حيث يمكن الاطلاع علي تفاصيل المبادرة الجديدة التي توفرها الوزارة للجميع، علي أن يتم الدخول علي الموقع الإلكتروني التالي: عام القهوة السعودية، ومن خلال ذلك الموقع الإلكتروني يتوفر التقديم بهذه المبادرة لجميع المواطنين المقيمين بالمملكة العربية السعودية.

أهداف مبادرة عام القهوة بالسعودية

تسعي وزارة الثقافة من توفير عدة أهداف تسعي الي تحقيقها خلال العام الجديد، ومن أهداف هذه المبادرة ما يلي: