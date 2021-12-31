رابط وظائف وزارة النقل السعودية 1443 للرجال والنساء عبر جدارة eservices.masar.sa

رابط وظائف وزارة النقل السعودية 1443، من أهم كلمات البحث خلال الساعات الأخيرة، بالتزامن مع إعلان وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة العربية السعودية، عن حاجتها لشغل عدد 31 وظيفة للرجال والنساء هندسية وإدارية متنوعة لحملة شهادة البكالوريوس، وذلك للتعيين على الدرجة السادسة والسابعة المشمولين بسلم رواتب الموظفين العام عن طريق التعاقد، للعمل بمقر الوزارة وفروعها المنتشرة بمدن المملكة، وقد حددت الوزارة عدة شروط للتقديم على الوظائف المطلوبة، وكذالك رابط رسمي للتسجيل إلكترونياً خلال الموعد المحدد للتقديم، وحرصاً من موقعنا “ثقفني” على توفير المعلومة الصحيحة من مصدرها نعرض عليكم التفاصيل.

رابط وظائف وزارة النقل السعودية 1443

الدخول على منصة جدارة توظيف “eservices.masar.sa“.

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

الدخول على الوظائف المتاحة.

الاختيار بين الوظائف الموجودة وتحديد الوظيفة المتقدم عليها.

تسجيل بيانات المتقدم كاملة وصحيحة.

الضغط على إرسال الطلب.

موعد التقديم على الوظائف المطلوبة

يبدأ التقديم على وظائف وزارة النقل السعودية، بدايةً من يوم الأربعاء الموافق 2 جمادي الثاني 1443، ويستمر حتي يوم الأربعاء الموافق 9 جمادي الثاني 1443، على أن يكون التقديم إلكترونياً من خلال منصة جدارة توظيف.

شروط التقديم على وظائف وزارة النقل

أن يكون المتقدمين من الحاصلين على شهادة البكالوريوس في أحد التخصصات المطلوبة.

يكون لدي المتقدم اختبار القدرة المعرفية للجامعيين على المرتبتين السادسة والسابعة.

حضور المقابلة الشخصية واجتيازها.

يتم مطابقة بيانات المتقدمين مع المستندات المقدمة خلال المقابلة الشخصية.

في حالة وجود اختلاف في بيانات المتقدمين سيتم الاستبعاد.

إذا كان المؤهل الحاصل عليه المتقدم من خارج المملكة يجب تقديم معادلة مصدق عليها من وزارة التعليم السعودية.

يتم الترشيح النهائي بعد إجراء المقابلة الشخصية ومطابقة البيانات.

مسميات الوظائف المطلوبة

مهندس مدني مساعد. باحث تخطيط مساعد. مهندس كهرباء مساعد. فني مونتاج. مهندس تخطيط مساعد. محقق قانوني مساعد. مهندس مساحة مساعد. وظيفة مهندس معماري مساعد. مهندس ميكانيكي مساعد.

وزارة النقل والخدمات اللوجستية

أحد أهم الوزارات التابعة للحكومة السعودي، وتهتم بتقديم الوظائف لمختلف الفئات من السعوديين ضمن تنفيذ خطة الدولة في توفير الوظائف للشباب والكوادر والكفاءات، للاستفادة منها في رفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين، ويأتي الإعلان عن وظائف وزارة النقل بالتزامن مع إعلان وظائف الدفاع المدني السعودي على وظائف صحية للرجال، ليكون البحث خلال فترة التقديم في تزايد نظراً لكون منصة جدارة هي الرابط الرسمي لهذه الوظائف.