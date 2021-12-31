نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قسط براحتك.. تقسيط بطاقات سوا بضمان شيكات من بنك الرياض في المقال التالي
تقسيط بطاقات سوا بضمان شيكات من الأمور الهامة التي يتم البحث عنها كثيرا، حيث يرغب عدد كبير من سكان المملكة القيام بتقسيط بطاقة سوا بضمان الشيكات، حيث أصبحت هذه الطريقة من أسهل وأفضل الطرق يتم من خلالها الحصول على الدعم للأشخاص المقتدرين ماديا، حيث يتم الحصول على الدعم المادي مقابل دفع مبالغ مالية بسيطة شهرية للجهة المعنية، وإليكم اليوم من خلال السطور التالية نتعرف معكم على طريقة التقسيط من بطاقات سوا من خلال ضمان الشيكات، وكافة التفاصيل الخاصة بهذا الأمر الهام، تابعوا معنا.
تقسيط بطاقات سوا بضمان شيكات
نظام تقسيط سوا بضمان الشيكات من أفضل الخدمات التي تقدمها عدد كبير من مكاتب المملكة للمواطنين السعوديين، كما يمكن الاستفادة من هذه الخدمة للمقيمين أيضاً، ومن الجدير بالذكر أن هذه الخدمة من الخدمات الحديثة التي لاقت استحسان جميع المواطنين والوافدين، حيث تم اعتماد نظام الشيكات حتى تكون ضمان لحق المكتب عند العميل.
كيفية التقسيط من مكاتب بطاقات سوا في الرياض
يجب على كل من يريد التعامل مع مكاتب تقسيط بطاقات سوا بضمان شيكات من سكان مدينة الرياض نعرف الخطوات اللازمة، والتي يجب القيام بها حتى يتم الاستفادة من خدمة التقسيط مكاتب سوا، وجاءت الخطوات كالتالي :-
- أولا يجب الحصول على بطاقات سوا من خلال تطبيق stc pay، حيث أن هذا التطبيق خاص بالتعامل مع التمويل وخدمات الاتصالات الأخرى.
- ثم يتم فتح حساب جديد على التطبيق، وذلك من خلال كتابة البيانات المطلوبة.
- سيتم إرسال رسالة إلى العميل تحتوى على كلمة السر.
- والآن يجب كتابة كلمة السر، حتى يتم اكتمال التسجيل.
- بعد ذلك يتم كتابة البيانات المطلوبة.
- ثم إضافة المبلغ المراد شحنه في الحساب، حتى يتم إرسال رسالة لمكتب أقساط بطاقات سوا بالرياض.
- يتم الآن الضغط على كلمة فواتير شحن بطاقات سوا.
- وأخيراً يجب كتابة رقم الجوال، والضغط على خانة تابع، وبذلك يتم تسجيل الطلب بنجاح.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ