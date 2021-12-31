مزايا تمويل سيارات الميسر من بنك التنمية

مزايا تمويل سيارات الميسر للمواطنين وفرصة لزيادة الدخل من بنك التنمية، فإن بنك التنمية يعلن عن تمويل مميز وميسر للعمل وزيادة الدخل، حيث أن هذا التمويل يشجع المواطنين العاطلين علي ممارسة العمل الحر، فإن هدف بنك التنمية من جميع منتجاته التمويلية مساعدة المواطنين ودعمهم في جميع المجالات، حيث أن موقعنا سوف يوضح مزايا تمويل سيارات الميسر وشروط الحصول عليه، كما أن هناك خطوات لتقديم طلب الحصول علي تمويل السيارات الميسر، فيجب علي جميع الراغبون في الاستفادة من هذا التمويل متابعة موقعنا للاطلاع علي كل جديد عن التمويل.

مزايا تمويل سيارات الميسر

تصل قيمة التمويل الميسر إلي 150 ألف ريال سعودي.

لا توجد نسبة سنوية ولكن هناك قيمة رسوم إدارية تقدر بقيمة 4 ألاف ريال سعودي تضاف لقيمة التمويل.

يتيح البنك طريقة لسداد التمويل ميسرة حيث السداد يكون مجدول كل شهر.

فإن أقصي فترة مسموح بسداد التمويل خلالها تكون 60 شهر أي خمس سنوات.

يعفو البنك عن سداد التمويل لأي مواطن متقدم في حالة وفاته أو حدوث عجز كلي له لقدر الله، ولكن هذا الإعفاء يكون طبقا للشروط الموجودة في بوليصة التأمين.

مسارات تمويل سيارات بنك التنمية

إن بنك التنمية يقدم التمويل للعديد من فئات المجتمع سواء العامل أو العاطل عن العمل، فإن جميع المواطنين الذين تحققوا من شروط تمويل سيارات الميسر يبحثوا عن مسارات السيارات، فإن مسار السيارات الممولة من البنك تكون كالتالي:

توجيه السيارة في مجال نقل المواطنين حسب شركات التوجيه النقلي في المملكة.

استخدام السيارة في مجال توصيل الطلبات للمواطنين بالمملكة.

كما قريبا سوف يتيح البنك استخدامها في مجال الخدمات علي الطريق.

رحلة العميل لتقديم طلب التمويل