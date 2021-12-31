رابط التسجيل في منصة خبرة 1443 التابعة لوزارة العدل وأهم أهدافها

رابط التسجيل في منصة خبرة 1443 هذا ما يتساءل عنه كل مواطن سعودي بعد أن توجهت المملكة العربية السعودية إلى توفير كافة الخدمات العامة إلكتروني وهذا لتسهيل على كافة للمواطنين في الاستماع والتواصل مع الخدمات بشكل أبسط، فمن خلال منصة خبرة التابعة لوزارة العدل تستطيع الاستعلام عن كافة الخدمات المتعلقة بالمحاكم التجارية في المملكة، وهكذا يستطيع يتم توفير الوقت والمجهود على المواطنين من الذهاب إلى المحاكم، بعد إطلاق وزير العدل هذه المنصة وأصبح الجميع يتساءل عن خطوات التسجيل في المنصة يريدون معرفة أهم الأهداف التي تحققها منصة خبره.

رابط التسجيل في منصة خبرة 1443 التابع لوزارة العدل

بعد أن أعلنت وزارة العدل السعودية الدكتور وليد بن محمد الصمعاني على إطلاق منصة خاصة بها وهي خبرة تحديداً في يوم 15 ديسمبر 2021 الماضي، وهذا لكي يستطيع المواطنين الاستعلام عن كل ما يختص بالحاكم التجارية ورفع التظلمات، وسنقدم لكم رابط التسجيل في المنصة و طريقة التسجيل بالخطوات وهي:

في البداية لابد من الدخول إلى المنصة الرسمية لمنصة خبرة التابعة لوزارة العدل السعودية.

بعد ذلك قم بتسجيل الدخول إلى المنصة، ثم قم بإدخال البريد الإلكتروني الخاص بك وكلمة المرور.

المنصة ستطلب منك إدخال كافة بياناتك الخاصة من الاسم بالكامل، رقم الهوية، رقم الجوال، جهة العمل، محل الاقامة، السن.

بعد ذلك قم بالنقر على كلمة تسجيل الدخول.

وهكذا تستطيع الاستفادة من كافة الخدمات التي تقدمها منصة خبره.

أهم أهداف منصة خبره

هناك العديد من الأهداف التي تستهدفها منصة خبرة التابعة لوزارة العدل لتوفير كافة الخدمات التي يحتاجها المواطن السعودي فهي تعد من المنصات المثالية التي تساعد على تقديم كافة الأجوبة التي تدور في اذهان المواطنين، وأهم هذه الأهداف ما يلي: