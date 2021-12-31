قرض شخصي اسلامي للأفراد عبر مصرف الأهلي 2022

يحتاج العديد من المواطنين داخل المملكة السعودية، توفير إمكانية الحصول على قرض شخصي إسلامي دون رسوم، وهذا ما يساهم بتوفيره البنك الأهلي التجاري، حيث يقوم بتوفير منتج تمويل فوري لجميع الفئات من المواطنين العاملين في كلا من القطاع العام أو الخاص سواء في الشركات المعتمدة أو غير معتمدة لدى البنك الأهلي، إلى جانب تسهيل البنك منح القروض والعروض التمويلية لكافة الأشخاص من المواطنين السعوديين أو غير السعوديين دون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري الخاص بهم ليتم قبول صرف التمويل.

كيفية التقديم على طلب قرض شخصي

يتيح البنك الأهلي التجاري في المملكة إمكانية تقديم العملاء من المواطنين السعوديين أو المقيمين، على طلب قرض شخصي بشكل إلكتروني، طبقا لتلك الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع البنك الأهلى لطلب الحصول على التمويل

لطلب الحصول على التمويل الدخول إلى قائمة الخدمات الإلكترونية من الموقع، قم الضغط على قسم التمويلات الشخصية

اختيار التمويل المناسب، والبدء في كتابة البيانات المطلوبة في نموذج الطلب

ثم الضغط على كلمة تقديم الطلب.

مميزات الحصول على قرض إسلامي سريع

بمجرد تقديم العميل على تمويل شخصي من البنك الأهلي، يحصل العميل المتقدم على مجموعة من المميزات، أهمها:

الحصول على قروض إسلامية مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية

يتلقى العميل موافقة سريعة وفورية بمجرد التقديم على طلب التمويل من بنك الأهلى

الحصول على فترة سداد بالتقسيط المريح تصل مدته إلى 60 شهر

التأمين في حالة الوفاة أو العجز بسقوط حق السداد للأقساط الشهرية

تسهيل الحصول على كافة المبالغ التمويلية التي يحتاج إليها العميل طبقا للدخل الشهري وقدرة العميل على السداد.

شروط صرف قروض من البنك الأهلى

للحصول على عروض تمويلية من قبل البنك الأهلي التجاري، يجب توافر بعض الشروط الأساسية، وهي: