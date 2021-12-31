نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخطوات اللازمة للتقديم في دعم ساند التأمينات الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية حرصت في الفترة الأخيرة على تعزيز المشاركة من خلال أخذ مرئيات العموم حول كافة الخدمات الإلكترونية الهامة المقدمة للمواطنين السعوديين المستفيدين من قبل نظام التأمين الاجتماعي للمواطنين ضد التعطيل عن العمل بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وهذا لكي يتم تحقيق جميع تطلعات العملاء جميعاََ، وبناءً على ذلك تم تحسين جميع الخدمات المقدمة لهم، ولذلك في هذه الحالة نأمل في المشاركة الاستبيان، حيث أن هذا يقوم تعبئته بكل دقة وحرص، وهذا لكي يتم الوصول إلى الأهداف المرجوة، ولذلك سوف نقوم من خلال موقع ثقفني بعرض كافة خطوات التقديم على مستحقات دعم ساند التأمينات الاجتماعية.

خطوات التسجيل في نظام ساند للعاطلين عن العمل :

يجب على المستفيد تسجيل الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بالتأمينات الاجتماعية في السعودية. سوف يتم الضغط على التعطيل عن العمل. ثم بعد ذلك النقر على “طلب ساند”. يجب على المستفيد إدخال رقم الحساب البنكي الخاص بالمستفيد. يجب على المستفيد الضغط على أيقونة “إرسال الطلب”.

وقد تجد الإشارة إلى أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة عن تحقيق نسبة تصل إلى 93% وهذا لرضا جميع المواطنين السعوديين المستفيدين من خلال برنامج الدعم المادي للمتعطلين عن العمل “ساند” وهذا بناءاً على ما تم اكتشافه من نتائج قياس رضا المستفيدين عن جميع الخدمات الحكومية، وهذا لدعم التوظيف للمواطنين السعوديين المستفيدين.

بالإضافة إلى ذلك أن المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة الحكومية، وهذا الذي قام بدرا قياس رضا المستفيدين بالمملكة عن جميع الخدمات الحكومية، وهذا لدعم التوظيف للربع الأول من العام الجاري 2021م وهذا لكي يتم تحقق مستوى عالي ومميز ضمن البرامج الحكومية الداعمة للتوظيف داخل السعودية.

ومن الجدير بالذكر أن قياس رضا لجميع المواطنين العملاء الذين يقومون بحساب إجمالي رضا المستفيدين وهذا بشكل عام ومباشر وهذا بناءاً على التجربة وفق معادلة محددة ومعينة، ولذلك قام قياس رضا بالتقسيم بناءاً على نسبة الراضين، ولذلك سوف نوضح لسيادتكم من خلال موقع ثقفني الفئات الأربعة المحددة وهما :