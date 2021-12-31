منصة إحسان إهداء تسجيل دخول ehsan

منصة إحسان إهداء، حيث تعتبر منصة إحسان من أهم المنصات الإلكترونية التي تم توفيرها بالمملكة العربية السعودية، حيث تهتم المنصة بتقديم عدة خدمات إلكترونية تخص العمل الخيري للمواطنين داخل المملكة أو خارجها، وأحد خدمات المنصة التي تقدمها هي خدمة إهداء التي من خلالها يتم تقديم التبرعات عن الغير بصورة هدية سواء للأهل أو الأصدقاء، وغيرها من المناسبات الاجتماعية المختلفة التي يهتم بها المواطنين، وتحرص منصة إحسان علي توفير الكثير من الخدمات الإلكترونية التي بدورها تعمل علي تسهيل الخدمات للمواطنين بشكل مجاني وسريع، وسوف نوضح لكم من خلال موقعنا تفاصيل استخدام خدمات منصة إحسان إهداء إلكترونيًا.

منصة إحسان إهداء

يبحث العديد من المستفيدين من خدمات منصة إحسان عن طريقة استخدام منصة إحسان إهداء التي تختص بتقديم الهدايا لعدد من الفئات والتي يتم تحديدها من جانب كل مستفيد، علي أن يتم استخدام هذه الخدمة كالتالي:

يجب الدخول علي موقع المنصة الإلكتروني التالي: منصة إحسان.

بعد الدخول علي الموقع يتم الضغط علي تبويب “برامجنا”.

من خلالها يتم اختيار برنامج “هدية إحسان”.

يختار كل شخص نوع الهدية التي يرغب بها.

تحديد التوجيه الخاص بالهدية سواء (عامة، الوالدين، المواليد، الزواج، التخرج، الشفاء، وغيرها).

تحديد قيمة المبلغ الذي سيتم إرساله.

تحديد اسم الذي سيقوم بالإهداء.

تحديد اسم المهدي إليه الهدية.

إدراج رقم الجوال الخاص بالشخص المهدي إليه الهدية.

تحديد الدولة.

ثم الضغط علي “التالي”.

تحديد طريقة الدفع المناسبة لكل شخص وفق آليات الدفع المتوفرة بالمنصة.

ثم الضغط علي تأكيد إرسال الهدية.

برامج منصة إحسان الخيرية

توفر منصة إحسان عدة برامج إلكترونية هدفها واحد وهو العمل الخيري ومساعدة الآخرين ممن يستحقون الحصول علي المساعدة، وتوفر المنصة عدة برامج إلكترونية من خلال المنصة حتي تناسب رغبات كل شخص، ومن أبرز برامج منصة إحسان ما يلي: