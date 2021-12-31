تمويل الأفراد الشركة السعودية للتمويل بهامش ربح تنافسي

تمويل الأفراد يصل حتى 500 ألف ريال متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية مقدم من الشركة السعودية للتمويل. تعتبر الشركة السعودية للتمويل من أوائل الشركات التي توفر التمويل الإسلامي في المملكة. تأسست الشركة عام 1990 وهي واحدة من الشركات الرائدة بمجال تمويل الأفراد برأس مال يصل لـ 10 مليون ريال والهدف من الشركة تلبية الطلب المتزايد بالسوق السعودي على المنتجات والحلول التمويلية المتوافقة مع أحكام الشرع الحنيف.

الشركة السعودية للتمويل

أول فروع الشركة في الرياض عام 1991 ثم تبعه فرع القصيم عام 2001م. من ثم توالت الفروع ومنافذ البيع حتى غطت كل مناطق المملكة ووصل العدد 17 فرع ومنفذ بيع واستحوذت الشركة على مصرف أبو ظبي الإسلامي عام 2011 بنسبة 51% من رأس مال الشركة بعد رفع رأس مالها حتى يبلغ 100 مليون ريال سعودي. حيث تقدم اليوم حزمة من المنتجات التمويلية لعدد من القطاعات الأفراد والشركات صغيرة الحجم والمتوسطة.

تمويل الأفراد الشركة السعودية للتمويل

تقدم الشركة السعودية للتمويل مجموعة من التمويلات ومنها تمويل الأفراد بالمزايا الآتية:

مبلغ 500 ألف ريال متوافق مع أحكام الشريعة .

مبلغ يصل لـ 100 ألف ريال بدون كفيل.

بدون تحويل راتب.

هامش ربح تنافسي

نسبة استقطاع 60%.

المستندات المطلوبة للحصول على التمويل

كشف لحسابك البنكي لمدة 3 شهور الأخيرة.

تعريف بالراتب.

تعبئة طلب التمويل.

طلب تمويل الأفراد

يمكن طلب التمويل من خلال موقع الشركة السعودية الإلكترونية والنقر على كلمة طلب التمويل.

قم بإدخال معلوماتك الأولية. الجنسية والجنس والقطاع والراتب والالتزامات الشهرية وحدد نوع التمويل ثم النقر على احسب.

طرق التواصل مع الشركة السعودية للتمويل

يمكن التواصل مع الشركة السعودية للتمويل من خلال موقعهم الإلكتروني اتصل بنا:

إما في الإدارة الرئيسية أو زيارة أحد الفروع أو مركز الاتصال أو عبر الواتس آب أو عبر صفحات التواصل الاجتماعية.

تمويل الأفراد