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عمر شويل - جدة معرفة العنوان الوطني برقم الهوية الوطنية ، يعتبر العنوان الوطني الخاص بالمواطن السعودي من البيانات الهامة التي يحتاج إليها كل شخص عند التسجيل في أي معاملة حكومية أو التقديم في الخدمات المصرفية أو الوظائف سواء للقطاع العام أو الخاص. يلزم على المتقدم في أي خدمة حكومية م تقديم كامل البيانات الشخصية والتي تشمل الاسم والرقم الجوال وعدد من البيانات الأخرى والتي أهمها هي بيانات العنوان الوطني الخاص بالمسكن الفرد. وفي هذا المقل سنقوم بتوضيح طريقة الحصول على هذا العنوان بالتفصيل وتوضيح الخطوات من أجل ذلك. كما سنقوم بتوضيح طريقة التسجيل في العنوان الوطني السعودي من حلال الجوال الخاص بك.

العنوان الوطني السعودي 1443

قدمت هيئة البريد السعودية بعد موافقة مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية خدمة العنوان الوطني وذلك لتوفير عنوان خاص ومعروف في كافة التفاصيل. وجميع الهيئات الخاصة والحكومية وذلك يشمل العنوان واسم المدينة والشارع في العنوان الوطني السعودي ورمز البريد الخاص للمواطن والمقيم في المملكة العربية السعودية وكذلك الحي ورقم المبنى والمكان.

وذلك عند استخدام العنوان الوطني الخاص بك في التسجيل في الخدمات الحكومية أو الوظائف بالقطاع العام أو الخاص. أو حتى التقديم على حافز البحث عن عمل.

ما هي مكونات العنوان الوطني 1443

يعتبر العنوان الوطني مجموعة متكاملة ومهمة التي تتعلق بالمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية بالنسبة لسكن الأفراد ويتكون من عدة أجزاء وهي:

رقم المبنى ويذكر فيه العنوان الوطني ويتكون من 4 أرقام مميزة لكي يميزه عن باقي المباني التجارية أو السكانية.

رقم الوحدة السكنية يدل رقم الوحدة السكنية على معرفة المكان بالنسبة للوحدة والعنوان وذلك إذا كان هناك وحدات سكنية منتشرة بالمكان وبها مكاتب ومحلات تجارية وعمارات سكنية على عدد من الوحدات.

اسم الشارع يتم معرفة العنوان الوطني بالنسبة للشخص مهما لمعرفة الشارع الذي يكون به المدخل الأساسي للمبني أو المحلات التجارية.

رقم الثانوي يرمز الرقم الثاني بالنسبة للعنوان الوطني ضمن إمكانية تحديد مكان الوحدة جغرافيا بشكل سهل ودقيق وهو الرقم الذي يتكون من 4 خانات.

اسم الحي يشمل اسم الحي معرفة تحديد المكان المتواجد في المباني التي يسكن بها الأفراد الذين يقيمون بهذا الحي.

المدينة يتضمن اسم المدينة على العنوان الخاص بها الذي يوجد به المسكن لكل شخص من الأفراد.

الرمز البريدي يتكون الرمز البريدي من 5 خانات متتالية والتي تحتوي على كل خانة وذلك لمعرفة المكان جغرافيا بطريقة معينة بسيطة وسهلة وموضحة لكل مكان بالمملكة العربية السعودية.

معرفة العنوان الوطني برقم الهوية الوطنية 1443

يتم معرفة العنوان الوطني لللراغبين بالنسبة للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية وذلك بالهوية الوطنية 1443.

يتم الدخول على الموقع الإلكتروني للعنوان الوطني.

قم بالنقر على مفتاح أدارة العنوان المسجل.

ثم كتابة رقم الهوية.

بعد ذلك تسجيل رقم الجوال الخاص والمسجل في بيانات العنوان الوطني.

ثم النقر على مفتاح التحقق من الهوية.

يمكن الحصول على الرمز بواسطة الرسالة على الهاتف الخاص بك.

تسجيل رمز التأكد في المكان الخاص به.

النقر على الاستعلام.

يمكن الحصول على جميع البيانات لرقم الهوية المراد الاستعلام عنها.

وبذلك يكون قد تمكنت من معرفة العنوان الوطني برقم الهوية الوطنية الخاص بك. لتقوم باستخدام هذا العنوان في أي خدمات حكومية سواء إلكترونية أو غير ذلك.