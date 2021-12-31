أجل أقساطك وأحصل علي تمويل فورى بدون كفيل وبالتقسيط علي دفعات ميسرة

أجل أقساطك وأحصل على تمويل فورى بدون كفيل ، أحد العروض التمويلية الميسرة التي يبحث عنها الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية ، والراغبين في الاستفادة من عروض تمويلية متميزة بصيغة إسلامية ، وبخيارات للسداد عديدة ومتنوعة ، كما يبحث موظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص أيضاً بالمملكة ، عن عروض تمويلية يمكن الاستفادة منها بأقل راتب شهري وبما يتناسب مع جميع الإلتزامات المالية لهم.

أجل أقساطك وأحصل علي تمويل فورى بدون كفيل

تمويل فورى بدون كفيل بسيولة نقدية سريعة وفورية ، وأول قسط بعد شهرين أحد المنتجات التمويلية الميسرة التي توفرها شركة اليسر للإجارة والتمويل ، لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية ، حيث توفر شركة اليسر هذا المنتج بشروط ميسرة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة ، بالإضافة إلى سرعة إنهاء جميع التعاملات الخاصة بالتمويل الشخصي ، وذلك من أجل تسهيل عملية التمويل علي العملاء ، كما تتيح شركة اليسر للإجارة والتمويل للعملاء إمكانية سداد مبلغ التمويل ، علي دفعات ميسرة ومجدولة وذلك بما يتناسب مع الدخل الشهري للعميل ويتلائم مع جميع الإلتزامات المالية الأخرى له.

أهم مزايا التمويل الشخصي المتاح لدي شركة اليسر للإجارة والتمويل لقطاع الأفراد

وفرت شركة اليسر تمويل شخصي بصيغة متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة. وفرت شركة اليسر للإجارة والتمويل من خلال هذا العرض التمويلي مبالغ مالية للعملاء تصل قيمتها حتي 30 ألف ريال سعودي. الشخص المتقدم بالطلب يمكنه الاستفادة من تمويل شركة اليسر ، بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن. توفر شركة اليسر للإجارة والتمويل هذا التمويل الشخصي بدون رسوم إدارية. موظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص والجهات الغير معتمدة لدى شركة اليسر ، يمكنهم التقدم بطلب للاستفادة من تمويل شركة اليسر بدون كفيل ولا ضامن. تتيح شركة اليسر للعملاء إمكانية سداد أول قسط شهري بعد شهرين. خيارات للسداد عديدة يمكن من خلالها العميل تقسيط مبلغ التمويل الشخصي ، علي أقساط شهرية مجدولة وميسرة حتي 36 شهر. العملاء السعوديين والوافدين أيضاً يمكنهم الاستفادة من تمويل شركة اليسر بدون كفيل. المواطن المتقاعد يمكنه التقدم بطلب للاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل من شركة اليسر للإجارة والتمويل.

كيفية طلب تمويل شركة اليسر بدون كفيل وتأجيل سداد أول قسط بعد شهرين

وفرت شركة اليسر للإجارة والتمويل للعملاء إمكانية التقديم على طلب التمويل الشخصي بدون كفيل والاستفادة من تأجيل سداد أول قسط ، من خلال عدة طرق حيث يمكن التقديم على الطلب من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة علي الإنترنت ، حيث يقوم العميل بتسجيل الدخول علي رابط التمويل الشخصي ، وتعبئة نموذج الطلب بكافة البيانات الشخصية المطلوبة ، كما يمكن التقديم على طلب التمويل الشخصي بدون كفيل ، من خلال زيارة أحد فروع الشركة المتواجدة داخل المملكة العربية السعودية.

الشروط الأساسية للاستفادة من تمويل شركة اليسر بدون كفيل