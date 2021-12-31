طريقة التسجيل في سكني الأراضي المجانية وشروط القبول

طريقة التسجيل في سكني الأراضي المجانية هي أحد أهم الطرق الخاصة بالمواطنين والأسر داخل المملكة العربية السعودية لكي يحصلون على أراضي سكنية يستطيعون بناء وحدات سكنيها عليها في أسرع وقت من أجل الإقامة عليها، كما وفرت وزارة الإسكان السعودية الوحدات السكنية الجاهزة التي يمكن الحصول عليها أيضًا، وسوف نتعرف على شروط سكني الأراضي المجانية وما هي آلية التسجيل.

طريقة التسجيل في سكني الأراضي المجانية

على من يرغب في الحصول على الدعم الخاص بالأراضي المجانية لا بد من الاعتماد على الطريقة التالية للتسجيل والتقديم، فتعتبر أفضل طريقة التسجيل في سكني الأراضي المجانية هي ما يلي:

زيارة موقع سكني الإلكتروني (sakani.sa).

النقر على تبويب تسجيل الدخول من القائمة الرئيسية، ومن ثم اختيار الدخول عبر النفاذ الوطني.

اختيار منتجات الدعم، واختيار الأراضي المجانية.

اختر المشروعات المتاحة، ومن ثم قم بالاطلاع على تفاصيلها وأهم المعلومات عنها، ثم قم بالنقر على خيار التسجيل.

أدخل البيانات المطلوبة ووافق على الشروط والأحكام أيضًا، ثم بعدها يتم استلام رسالة نصية قصيرة بكود التحقق.

عليك أن تقوم بإدخال كافة المعلومات ثم تقديم الطلب.

شروط القبول في طلب الأراضي المجانية

أما عن الشروط الخاصة بالقبول في الأراضي المجانية الذي يعتبر من أهم المنتجات المتاحة خلال الفترة الحالية فهي تتمثل في التالي:

الذكور والإناث المتقدمين للحصول على الأراضي المجانية يتعين أن يكونوا حاملين للجنسية السعودية، وأعمارهم لا تقل عن 25 سنة عند تسجيل الطلب.

الأرامل والمطلقات يحصلون أيضًا على تلك المنتجات، ولكن المطلقة تحصل عليها بشرط أن تكون مُطلقة وتعول أبنائها منذ عامين على الأقل.

عدم الاستفادة المسبقة من الدعم السكني من خلال المنصة أو على الأقل أثناء الخمس سنوات الماضية.

أن تكون الأسرة المتقدمة ممن تستحق في الدعم السكني أي أنها من ذوي الدخل المحدود، وليس لديها مسكن مسجل بالفعل، وتقيم في أحد المدن داخل المملكة.

ويمكن من خلال منصة سكني التعرف على كافة التفاصيل التي تخص قطع الأراضي من بينها رقم القطعة وعنوانها بالتفصيل لكي يكون من السهل على المواطن أن يقوم بالمعاينة.