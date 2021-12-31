حساب المواطن الدفعة 50 المصادر المالية المستثناة من الاحتساب الشهري بالبرنامج

حساب المواطن الدفعة 50 ،الدفعة الجديدة أو الأولى في العام الميلادي الجديد 2022. والتي كعادتها سيتم صدورها في اليوم العاشر من شهر يناير للعام الجديد 2022. ويعد برنامج حساب المواطن برنامج الدعم الأكثر نجاحا في المملكة العربية السعودية. والذي أغلق باب التسجيل فيه منذ عامان تقريبا. حيث تم تعليق التسجيل في البرنامج، وفقًا للتعديلات المقرة على ضوابط دعم البرنامج. علمًا بأن التسجيل كان متاح منذ انطلاقة البرنامج في ديسمبر 2017 حتى دفعة 28 من شهر مارس 2020 . وذلك لمن شملهم الدعم وتمت دراسة أهليتهم، ويستثنى من ذلك إضافة تابعين للمستفيدين الحاليين.ويترقب الكثيرون مع دخول العام الميلادي الجديد متى سيتم فتح التسجيل في البرنامج للمواطنين مرة أخرى.

حساب المواطن المصادر المالية المستثناة من البرنامج

صرح البرنامج من خلال الحساب الرسمي له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.بأنه هناك مصادر مالية مستثناه من الاحتساب ضمن الدخل الشهري في برنامج حساب المواطن.وقد أوضح الحساب بأنه لايحتسب ضمن الدخل الشهري أو مصادر الدخل الأخرى كل من :

المساعدات النقدية أو العينية من المؤسسات والجمعيات الحكومية أو الأهلية لأغراض العلاج . المساعدات التي يتم صرفها في حالة الكوارث المختلفة. الصدقات.

شروط تجاوز الأهلية بحساب المواطن

لابد من تجاوز الأهلية لضمان استمرار الحصول على دفعات حساب المواطن أولا بأول. ولتجاوز نتائج الأهلية والحصول على القبول بها، لابد من توافر ثلاث شروط أساسية للقبول فيها وهي كالتالي:

شروط الجنسية : يجب أن يكون المستفيد الرئيسي سعودي الجنسية، ويستثني من ذلك حاملي بطاقة التنقل. وزوجة المواطنة وأبنائها. وزوجة المواطن أيضا.

: يجب أن يكون المستفيد الرئيسي سعودي الجنسية، ويستثني من ذلك حاملي بطاقة التنقل. وزوجة المواطنة وأبنائها. وزوجة المواطن أيضا. معيار الإقامة : أن يكون المستفيد الرئيسي مقيم إقامة دائمة داخل المملكة العربية السعودية.وذلك أثناء فترة الاستفادة بالبرنامج.وأن لا يقيم إقامة دائمة في أي مركز من المراكز الإيوائية أو في السجون.

: أن يكون المستفيد الرئيسي مقيم إقامة دائمة داخل المملكة العربية السعودية.وذلك أثناء فترة الاستفادة بالبرنامج.وأن لا يقيم إقامة دائمة في أي مركز من المراكز الإيوائية أو في السجون. توافق البيانات مع الجهات ذات العلاقة : يجب أن تطابق البيانات الخاصة بالمستفيد بالكامل مع الجهات ذات العلاقة بها.

وبالنسبة للحسابات المرفوضة من حساب المواطن، يجب إتخاذ إجراءات فورية وهي حلان فقط أمام المواطن فقط. وهما كالتالي:

الحل الأول من أجل الدفعات المرفوضة من حساب المواطن هو:

مراجعة البنك للتأكد من حل المشكلة المتعلقة بالحساب الجاري الدخول إلى الحساب الخاص بك على حساب المواطن ثم الدفعات المالية الضغط على تأكيد الحساب البنكي

الحل الثاني من أجل الدفعات المرفوضة من حساب المواطن هو :