برنامج الحوافز لمستفيدي العمل الحر من بنك التنمية، فإن هذا البرنامج يقدمه البنك لجميع مستفيدي منتجات العمل الحر من بنك التنمية، فذلك البرنامج يدعم المواطنين الذين يمارسون العمل الحر في المملكة، كما أن هذا التمويل يعمل علي تشجعهم عل ممارسة الأعمال الحرة والاستقرار المهني، فيجب علي جميع مستفيدي منتجات بنك التنمية للعمل الحر الاستفادة من برنامج حوافز، أن موقعنا الإلكتروني ثقفني سوف يقدم شروط وألية احتساب برنامج حوافز لممارسي العمل الحر بالمملكة.

شروط برنامج الحوافز لمستفيدي العمل الحر

لابد من أن يكون المواطن المستفيد حاصل علي تمويل العمل الحر ويجب أن يكون مازال قائم.

يجب أن يسجل المستفيدين في برنامج الحوافز.

يكون لدي المستفيد حساب مفعل ونشيط علي برنامج حوافز.

لابد من مرور عام علي الأقل من صرف المستفيد للتمويل، كما يجب أن يكون المستفيد ملتزم ومنتظم في دفع جميع مستحقات البنك من دفعات السداد.

يجب ألا يزيد قيمة الحافز عن قيمة الرسوم الإدارية التي تم خصمها من أصل قيمة التمويل قبل عملية صرفه.

لابد أن تتوفر جميع المعايير التي تثبت أن المستفيد يمارس نشاط التمويل، والتأكد من هذه المعاير كالتالي: الدخول علي منصة البنك أو تطبيقه المعتمد، أو باستخدام طريقة تثبت في المستقبل ممارسته للعمل الحر الممول.

يحسب الحافز للمستفيد من خلال نظام آلي للبنك طبقا للمعايير المحدد من قبل مسئولي البنك.

يقوم بنك التنمية بتقديم تمويل سيارات الميسر من منتجات البنك للعمل الحر، حيث أن هناك مزايا عديدة لتمويل السيارات الميسر للمواطنين، كما أن البنك يقدم تمويل أخر نقدي لإنشاء عمل حر لزيادة الدخل.

خطوات احتساب حافز مارسي العمل الحر