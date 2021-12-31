نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في سكني الضمان الاجتماعي 1443 والشروط للتقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في سكني الضمان الاجتماعي 1443 هي من الخدمات الإلكترونية التي سأل عنها العديد من المواطنين السعوديين خلال الفترة الأخيرة من أجل الحصول على الوحدات السكنية الجاهزة بدلًا من الحصول على أراضي مجانية وهي نفس الخدمة التي تقدمها منصة سكني الخاصة بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وينبغي أن يتم معرفة شروط القبول في سكني الضمان الاجتماعي أيضًا بالإضافة إلى رابط التقديم على سكني الضمان الاجتماعي.

التسجيل في سكني الضمان الاجتماعي 1443

قدمت وزارة الإسكان العديد من البرامج والمبادرات لدعم المواطنين وخصوصًا المستفيدين من الضمان الاجتماعي فقدمت لهم آلية التسجيل في سكني الضمان الاجتماعي 1443 والتي تتم من خلال اتباع الخطوات التالية:

دخول منصة سكني الإلكترونية (sakani.sa).

النقر على تبويب التسجيل، وإدخال البيانات المطلوبة وهي رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد الخاص بالمواطن.

كتابة المعلومات في داخل الخانات التي تظهر أمامك ثم الموافقة على الشروط والأحكام.

ستحصل على كلمة مرور مؤقتة استخدمها حتى تقوم بتسجيل الدخول، ثم أدخل كود التحقق واستكمل عملية التسجيل بإدخال كلمة مرور قوية ورقم الجوال.

النقر على أيقونة التسجيل في أسفل الصفحة ثم انتظر حتى يتم التحقق من الأهلية والتأكد من أنك من مستحقي الدعم المخصص لك من خلال منصة سكني أو مبادرة الإسكان التنموي للضمان الاجتماعي.

شروط القبول في سكني الضمان الاجتماعي

أما عن الضوابط المختلفة التي حددتها الوزارة وألزمت المواطنين بضرورة وضعها في عين الاعتبار عند الرغبة في الحصول على الدعم السكني للضمان الاجتماعي فهي تتمثل في التالي:

أن تكون الأسرة المتقدمة من المستفيدين من الضمان الاجتماعي ولا يملك مسكن مناسب داخل المملكة العربية السعودية.

أن تكون الأسرة لها عائل ومكونة من الزوج والزوجة على الأقل.

الحصول على الجنسية السعودية عند التسجيل، وألا يكون العائل عمره يقل عن الخامسة والعشرين سنة.

ضرورة أن تكون المطلقة مضى على الطلاق وإصدار الوثيقة الرسمية التي تؤكد ذلك سنتين على الأقل.

ووضعت الوزارة لجميع برامج الدعم السكني شروط خاصة يمكن معرفتها عن طريق منصة سكني بعد أن يتم تسجيل الدخول أو قبل.